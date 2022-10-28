【雞眼治療】OL日日穿高跟鞋易生雞眼 睡前一個簡易方法紓緩雞眼痛楚

▲ 晚晚用熱水泡腳，既能促進血液循環，又能免除生雞眼的疼痛.

每當有朋友向我求教，如何治療失眠的方法，我見他們好人好者不似有疾病纏身的話，就會提議：「在臨睡前，用艾粉、薑粉加熱水浸腳，記得晚晚做。」多數都「藥」到病除。因為泡腳可以促進人體的血液循環，令足部血脈通暢，有助消除疲勞，改善睡眠質素。

今日要跟各位女士講一下有關雞眼的問題。許多天天上班都穿着高跟鞋的白領，腳底下都會出現這個「痛症」，這是長期摩擦和受壓引起的角質增生性損害。雞眼呈深黃色或淡黃色，中心有一個倒圓錐狀的角質層，它的尖端正正壓迫着神經末梢，所以走路時出現痛楚。

最新影片推介：

紓緩雞眼的方法好簡單，用熱水浸泡後，角質層即會軟化，此時可把雞眼剔除。要是晚晚都有泡腳習慣的話，腳蹠皮膚得以保持柔軟，雞眼自然不會形成。現代女性已經識得保養，前往上班走路這段時間，必然穿上能保護雙腳且舒適的運動鞋，回到辦公室如有必要才換上高跟鞋，要見客、開會時，當然就得全副「武裝」了。

晚晚用熱水泡腳，既能促進血液循環，又能免除生雞眼的疼痛，一舉兩得呀！

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T