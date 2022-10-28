【美麗戰場】朱晨麗以三場戲盡展精彩演技　大結局劇情隨時有變數？

由葉念琛監製、編劇及導演的《美麗戰場》，將於今晚播映大結局。昨晚（10月27日）是朱晨麗晒冷夜，飾演唐昕的她為了得到龐振宇（方力申飾）歡心，先後向子珊（何依婷飾）及家寶（陳瀅飾）發功，又主動嘴爆宇少發生關係，成功破壞家寶與宇少婚姻！

朱晨麗演技爆發

三場Solo中以恐嚇子珊一幕最為精彩。為了幫振宇挽回失地，唐昕約見子珊講數，一嚟即氣勢十足：「龐氏集團呢塊肉你根本冇能力啃得落，我問多你一次，你係咪唔肯收手？」

眼 見子珊「冥頑不靈」，唐昕再揭底牌，原來唐昕一早已安排好「美人計」引誘子珊老公阿傑 （黃庭鋒飾）出軌兼被拍下影片，眼見子珊死雞撐飯蓋，唐昕亮出狠招直指小三有愛滋，緊隨開出條件逼令子珊辭去龐氏集團職務及離開香港至少半年，最後更補刀謂：「否則我保證你下半世好難抬得起頭做人！」

朱朱這幕霸氣盡露，難得的是語氣全程不慍不火，更不時展現輕蔑笑容，相當有戲，接近4分半鐘的講數戲以爆Seed一句「你發夢都冇咁早 呀你」作結，更顯張力。

對於朱朱展現柔中帶剛的霸氣，網民一面倒洗版式讚好：「呢段戲 幾精彩」、「咁耐以嚟最好睇」、「朱朱氣場贏晒」、「Morning 朱演技技術式擊倒」、「朱晨麗 搶晒戲」、「尋日係何依婷表演，今日變咗朱朱表演」、「朱朱最佳女主角」、「朱朱好型」。

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陳瀅被嚇得一再尖叫

為振宇擺平「眼中釘」後，唐昕再發力剷除自己的「眼中釘」。在 Office 偶遇家寶的唐昕，以「救世主」姿態直指家寶配振宇不起：「有時啲嘢見好就要收，佢因為愛你，爭啲冇咗成千億身家，佢諗嘢係簡單，但唔代表佢係白癡！」、「你哋呢班人成日幻想自己嫁入豪門， 我哋先係豪門呀，畀唔畀你入由我哋決定，只要我哋唔Happy，隨時都可以踢你哋走！」

數落完家寶後，唐昕竟扮喊衝出Office，令振宇誤會家寶侮辱唐昕，回家大興問罪之師，深感自己遭家寶連累的振宇更猛力推跌及搖晃家寶，嚇得家寶一再尖叫，畫面震撼。

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朱朱對「字海對白」感壓力

朱朱事後笑言很難忘與依婷對戲那幕，並形容過程似足「打太極」：「佢唔算嗌交，佢只係 要說服人，講嘢柔得嚟要有骨，令人聽落要覺得呢個女人暗地裏好狠！所以我個角色唔係以聲取勝，係要夠霸氣。」

朱朱透露由於拍攝該幕前約十小時才收到劇本，加上場口於飯後拍攝，故吃飯期間一直努力排練劇本，沒有聊天：「我一路喺度練習同消化，諗吓點樣令每個字溫柔得嚟好有力。同埋因為對白好長，又唔想NG打斷個氣氛，我都有少少佩服自己記得晒啲對白。」

她笑指拍畢該場戲後即如釋重負，並謂見到「字海對白」時壓力很大： 「因為我冇學過做戲，廣東話又唔係第一母語，所以要研究、思考同練習好多好多次，要注意咬字有冇讀歪咗等等。」

昨晚，有網民大讚朱朱廣東話突飛猛進，相信對朱朱是一大強 心針。朱朱又搞笑指該場戲唯一美中不足，是因為心掛掛何時能拿到劇本，弄致睡眠不足以致出現少許水腫。

結局隨時有變數？

昨晚劇集播出後，方力申、陳瀅、林盛斌分別於IG開Live，小方及陳瀅憶述昨晚家中衝 突戲時，透露「動作場面」是臨時為了令劇情更突出才加插，陳瀅又笑謂原本出手打人的是她。

之後，陳瀅指有人讚小方演「廢柴老公」演得很好時，小方即搞笑謂：「我同你唔同 呀，你一年有三套劇出，我三年都冇一套劇出呀，我日日對鏡練架。」並謂連自己媽咪也追問宇少最終會否娶唐昕。

二人又指很開心不少身邊人主動與他們討論《美麗戰場》，並大爆葉念琛這個星期才上呈結局最終版本，指大結局劇情隨時有變數，小方說：「葉導以前都試過拍定兩個版本，然後再諗吓揀邊個。」

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