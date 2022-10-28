【培育專才】港產片大翻身渴求後期製作人才　HKDI畢業生炮製MV特效海外奪5獎

▲ HKDI電影電視及攝影高級文憑的畢業生，最近參與Tyson Yoshi執導的MV《That Guy》做後期製作特效，於海外影展中奪得5獎。

香港的後期製作人才湧現，能炮製國際級水準的電影及MV等後期特效，其一原因是本港院校積極培育人才。當中包括香港知專設計學院（HKDI）電影電視及攝影高級文憑的畢業生，最近參與Tyson Yoshi執導的MV《That Guy》做後期製作特效，協助MV於歐洲、日本及新加坡影展中連奪5獎。

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得獎MV製作團隊來自香港

Tyson Yoshi親自執導的MV《That Guy》展現其兒時的幻想空間，有賴豐富的後期製作特效，除邀得兩位日本動畫大師作為作畫監督，製作團隊全來自香港，其中主幹成員是來自香港知專設計學院（HKDI）電影電視及攝影高級文憑的畢業生何浚峰 （Ｗillis)，於MV中擔任VFX Team coordinator一職，負責帶領共12人的特效團隊做後期製作。

《That Guy》MV中，由沙漠、到叢林，再到雪地，要把幻想的場景成真，當中涉及的後製包括平面動畫及CG特效等。Willis說︰「由接到開拍通知，再到真實拍攝只有一個星期，雖說是後製，其實前期亦需要參與，構想每個拍攝鏡頭、燈光的運用，達致最佳的效果。以拍攝沙漠一幕為例，我們找來不同的沙漠圖作細心研究，發現需要前期拍攝時需選用比較硬的燈光，才能在後製時呈現那種乾旱的感覺。」

▲ Ｗillis之前於HKDI就讀電影電視及攝影高級文憑，要了解每個崗位的實際操作，從中發掘自己的專長。（有關機構提供）

課程學以致用 熟習不同崗位

因為要在短短一星期內確立拍攝方向，Willis說以前於HKDI受的訓練正好適用：「要有效地溝通，我們必需要了解每個崗位的實際操作，例如攝影原理、運鏡技巧、燈光等。以前在HKDI 讀書時，我們需要熟習不同崗位的實際操作，今次可謂學以致用。」

由於後製時間只有不足2個月，時間同樣相當緊湊，每個鏡頭都要細想如何有效縮短後製時間，但又無礙導演想表達的效果。他舉例指，部份鏡頭拍攝團隊希望用手提（hand-held）的形式拍攝，因為了解拍攝明白以手持形式拍攝出來的畫面，會增加後製的時間，所以提出拉闊定鏡拍攝，方便後製時加入手持形式獨有的拍攝效果，大大把此畫面的後製時間縮短至兩天。

▲ Tyson Yoshi《That Guy》MV於歐洲、日本及新加坡影展中連奪5獎。（MV截圖）

對不同崗位都有深入了解，讓Willis在工作上有一定優勢，而是次MV的製作團隊不少都是HKDI的畢業生，包括邀請Willis參與製作的MV Executive Director 楊卓謙（Eddie）。他分享這個可謂是HKDI的傳統，在兩年課程中，無論是師兄們的年終報告，或是校友的校外工作機會，都偏好找來HKDI的同學幫忙。

因為讀書時每個崗位都要試，由導演、編劇、中期製作、收音、拍攝，到後期，不少課堂上用到的軟件及技巧都緊貼業界的潮流及發展，到實際運用時，不會由零開始，見到不少HKDI出來的學生們，在工作上都特別快上手。

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畢業生參與多部電影製作

Willis回想最初因為自己喜歡以影像說故事，所以報讀電影電視及攝影的課程，本以為自己會主力投身拍攝，但在讀書過程中，透過體驗不同的崗位，發現特效最具挑戰性，由2D到3D，同學們個個叫難，他卻說滿有成功感好好玩。

巿場亦對後期製作人才需求大增，不論大中小型公司都一直招聘人才，而他亦感恩自己曾試過同一時間收到最多3間不同公司的錄取通知。除了參與Tyson Yoshi的MV製作，他亦有參與電影《怒火》、《拆彈專家2》等製作。海外的巿場同樣對這類專才渴求，Willis最近找到於加拿大的工作機會，只因不少荷里活的製作都搬師到加拿大進行，他透露現正為一部超級英雄電影作後製。

最後他寄語想投入後製的畢業生要勇於嘗試不怕失敗。「只要有機會便要好好把握，不要害怕失敗，不嘗試你永遠不知道自己的能力。就以今次MV為例，這個規模的製作一般都需要一間後製公司，但我當中想，既然機會來到，就算失敗就當是以後成長的養份，於硬著頭皮找來自己的團隊，最終我很感恩能挑戰成功，更取得不錯的成果。」

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責任編輯︰林綺玲