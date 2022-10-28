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【電費上調】下月底或12月初公布電費加幅　謝展寰：盡力降低加幅

社會 14:31 2022/10/28

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環境及生態局長謝展寰（資料圖片）

中電早前曾指明年電費上調不可避免（詳情即看【下一頁】），環境及生態局長謝展寰今早（28日）在電台節目表示，政府正與兩間電力公司商討明年電價安排，並稱政府會盡力降低加幅，料下月底或12月初公布電費加幅。

環境及生態局長謝展寰指，全球面臨能源危機，多種能源價格上升，長遠而言，都對本港電費實際成本有影響。他提到，部份歐洲國家冬天能源支出，可佔家庭支出比例逾2成，相較之下，港人現時的電費支出約佔家庭入息中位數2%，認為港人不會較歐洲民眾「肉痛」。

謝展寰隨後表示，理解如電費支出比例上升至5%，會令部份市民感痛苦，表明現時正與兩電商討明年電價，政府會盡力降低加幅。

他續指，不鼓勵市民多用電，鼓勵市民多使用能源效益較高的電器。就電費補貼，他回應指現時未有考慮延長補貼，認為最好應對的方法是減少電費支出。

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責任編輯：江麗盈

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