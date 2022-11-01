電器幫 ElecBoy「雙11購物戰」開鑼  必搶$11家電廚電

▲ 電器幫由今日起舉行一連14日的「雙11購物戰」會分3個階段推出超低價限購優惠，想買到心水貨品就要快手！

相信不少人的消費券已所剩無幾，還未買到心頭好？無問題！因為不少商店已為一年一度的「雙11」揭開序幕，輕電器網購平台電器幫 ElecBoy亦加入戰團！由今日起至 11 月 14 日，電器幫一連14日推出不同的激賞優惠，日日都有驚喜！優惠包括總值超過$1,111折上折優惠券、每日早上10時開始的「雙11閃購戰」、過萬件產品激減低至 1 折等！除減價優惠外，登記成為會員，更可獲天仁茗茶及Deliveroo優惠券作迎新獎賞。精選優惠浪接浪，勢要點起「購物戰火」。

總值超過$1,111折上折優惠券



優惠期間，電器幫會派發10款折上折優惠券，優惠總值超過$1,111！只要買滿指定金額，輸入優惠碼，即可享額外折扣。優惠碼適用於全店所有產品，包括Apple或減價產品，盡享折上折優惠！

「雙11閃購戰」 不同階段不同驚喜優惠

一連14日的「雙11閃購戰」會分成3個不同階段推出，分別是「前哨戰」、「$11閃購週」及「季後戰」。除了每日推出30款產品進行1日限時特賣外，每個階段都會額外推出不同的閃購產品，勁減低至$11！特價貨品每日數量有限，想用至抵價選購心水產品，就要看準時機出擊！

除閃購產品外，所有限時特賣產品同樣可使用折上折優惠券，只要買滿指定金額即可享有折扣優惠。

閃購戰由為期6日（11月1日至6日）的前哨戰開始，電器幫每日精選30款產品進行限時特賣，另加每日1款閃購產品以低至半價發售！必搶貨品有派對必備的任天堂 Switch 組合套裝（遊戲主機連瑪利歐賽車8）、飛利浦Twin TurboStar健康空氣炸鍋、柯達 STEP Touch 3合1 數碼即影即有相機等。優惠產品每日不同，只要輸入指定優惠碼，便可以低至半價購得心頭。

▲ 11月1日限定: SWITCH組合套裝$1,355 （半價, 限量3件）

▲ 11月4日限定: 柯達 STEP Touch 3合1 數碼即影即有相機$725 （半價, 限量3件）

$11閃購週 閃購$11家電廚電

前哨戰過後，電器幫接續推出「$11閃購週」。由11月7日至11日，繼續每日推出30款限時特賣產品，再另加每日5款人氣產品，以$11超低價發售。只要於付款時輸入指定優惠碼，就可以用$11選購限量精選貨品。

▲ 11月10日限定: DELONGHI Vertical Young 系列暖風機$11（限量5件）

▲ 11月11日限定: NOSTALGIA 50年代復古迷你棒棒糖蛋糕機$11 （限量5件）

季後戰 最後3日搶秋冬精選系列

來到最後3日的季後戰，記得好好把握時機，因為電器幫會再推出30件產品進行限量快閃減價，今次產品以秋冬郊遊、秋冬養生和秋冬享受系列為主，產品日日不同，是時候為轉季做好入貨準備！

▲ 11月13日限定: Momax AP7SUKW Ultra-Air Plus IoT 智能紫外光空氣淨化冷暖風機$1,479（56折, 限量10件）

▲ 11月14日限定: OSIM 迷你天王按摩椅$4,430（44折, 限量10件）



*以上顯示之優惠價為使用折上折優惠碼後的折後價

過萬件精選貨品低至1折

除不同階段的閃購戰外，電器幫還會推出過萬件產品優惠，包括家電、廚房電器、電子產品、電腦周邊產品、美容及個人護理產品、運動產品等，並以低至1 折發售。

必買推介有iPhone 14、東芝獨立式免安裝洗碗碟機、富士Instax Square SQ1 即影即有相機。

▲ Apple產品專區產品，只要輸入優惠碼便可享高達$150折上折優惠。

▲ 東芝獨立式免安裝洗碗碟機$1,789，只要輸入優惠碼，可額外減$50折上折優惠。

▲ FUJIFILM 富士 Instax Square SQ1 即影即有相機$960，只要輸入優惠碼，可額外減$25折上折優惠。

雙重迎新優惠 送天仁茗茶及Deliveroo優惠券

雙11優惠期間，登記成為電器幫會員，即賞你總值$200戶戶送Deliveroo優惠券。此外，首1,111新登記而電話號碼中有「11」的會員，即可額外獲賞天仁茗茶$25電子現金券。數量有限，送完即此。

驚喜免運費優惠

電器幫不單支援4大消費平台，還會提供多種送貨方式予顧客選擇，包括送貨上門、智能櫃自取及OK便利店自取。顧客只要於雙11優惠期間購買任何產品滿$400，即可享免運費優。此外，使用送貨上門服務，更可自選送貨日期，最快可選翌日送貨，夠晒方便！

優惠詳情：https://www.elecboy.com.hk/pages/double11

雙11閃購戰詳情：https://www.elecboy.com.hk/pages/double11-flash-sale

立即成為會員：https://www.elecboy.com.hk/account/register

*優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽電器幫網頁。

(特約)