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【童你Chat】問答遊戲傾聽女兒心聲　Blogger媽媽：以後陪多啲食晚飯

育兒經 15:41 2022/10/28

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媽媽Kathryn與女兒Jasmine感情深厚，媽媽答對8條問題，對女兒相當了解。（曾嘉文攝）

父母與小朋友朝夕相對，但又對他們的想法有多了解？《湊得輕鬆啲》之「童你Chat」一連3集，邀請3對親子組合，透過問答和畫畫任務，考考家長對小朋友的了解程度。TOPick亦邀請心理學家剖析親子的畫作，了解一家人的關係。

今集的主角是Blogger媽媽Kathryn和K3女兒Jasmine，在第一個環節—問題遊戲中，媽媽要回答10條關於小朋友的問題，每題10分，總分100分。問題包括小朋友何時生日、最好的朋友是誰等，媽媽的表現非常理想，幾乎條條都答啱！

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問答環節女兒講出心聲

不過，當被問Jasmine最喜歡媽媽跟她做甚麼，媽媽回答是「睡前故事」，然而Jasmine卻表示錯誤，然後畫出正確答案，Jasmine最喜歡媽媽陪她吃晚飯，原來Kathryn為了日間照顧女兒，主要在晚上接Freelance工作及讀書進修，因此較少晚上在家吃飯。

最終媽媽答對8條，錯了2題，總分有80分！媽媽認為自己表現不俗，Jasmine也笑言，媽媽在她心目中是100分。

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齊畫全家幅

第二項任務是畫全家幅，親子各自以「屋企人做緊一啲野，包括自己」為題，繪畫一幅圖畫。究竟畫者會理解為一家人一起做一些事，還是各自做一些事，可反映家庭親密度。

Kathryn畫了中秋節與娘家家人一起吃飯的圖畫，她解釋，因妹妹一家移民，今年中秋無法一起食飯，所以很懷念以往的日子。而Jasmine則畫了比喻畫，畫了貓爸爸、貓媽媽和貓女兒，並表示牠們在尋找食物，所以很緊張。

專家分析畫作

「心‧啟‧晴」心理健康中心心理學家李偉堂表示，媽媽畫的畫，可以見到女兒在最高位置，反映在媽媽心目中非常重視女兒，相對地，她把自己畫在最低位置，可見她覺得其他家人比自己重要。而女兒的爸爸不在畫中，可見爸爸與他們見面時間較短，相處的時間亦較少。至於女兒的比喻畫，可能反映了女兒很希望一家人可以經常在一起。

媽媽畫了一家人一起吃中秋飯，女兒則畫了貓爸爸媽媽與貓女兒一起覓食。（曾嘉文攝）

Kathryn解釋，她和前夫是在女兒3歲左右分開，事隔1年半，對Jasmine都有影響，因為要搬屋轉換新環境，最初女兒都會發脾氣，自己情緒也不佳，頭一年較難捱，但慢慢地適應，她們都開始找到自己的生活。

女兒和爸爸都有見面，我有告訴她，即使我們分開了，我和她爸爸都一樣愛她。

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責任編輯︰王明芳

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