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【大型盛事】香港單車節明日起接受報名　一文看清賽事詳情

社會 14:52 2022/10/28

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香港單車節明日起接受報名，一文看清賽事詳情。（黃建輝攝）

闊別4年的「新鴻基地產香港單車節」將於12月18日舉行，明天起上午10時起接受報名，參加者均須接種3針疫苗。活動設6個項目，名額3000人，其中「50公里組」及「30公里組」供公眾報名參加。

報名網站

  • 報名日期10月29日上午10至11月6下午 11:59
  • 合資格年齡16至70歲

50 公里組

  • 報名費用︰650元 (每隊(最多 10 人):15,000 元)
  • 路線覆蓋「三隧三橋」，有多段斜坡
  • 建議平均時速需達 29 公里
  • 適合具速度耐力及豐富經驗的單車手

30 公里組

  • 報名費用︰330元
  • 須注意昂船洲大橋有一定斜度，若遇逆風較吃力，下斜講求控車技術
  • 建議參加者平均時速需達24公里
  • 適合有騎行經驗的單車愛好者

除中國香港單車總會競賽會員或其他單車會會員、曾完成「新鴻基地產香港單車節」單車活動，或相近程度單車賽事的人士外，所有50公里及30公里組參加者，須通過11月19日至20日，由大會安排的單車技術評核。

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責任編輯：李榮忠

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