  • 30°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 15:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【主題樂園】海洋公園水上樂園推8折門票優惠　免費體驗水上鋼管舞及水上帶氧操

社會 14:52 2022/10/28

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

遊客可免費體驗水上鋼管舞及水上帶氧操。（海洋公園提供）

海洋公園表示，水上樂園室內造浪池天海灣將於11月指定日子化身為非一般的舞池以及健身熱點，遊客可免費體驗水上鋼管舞及水上帶氧操。水上樂園更同時推出「全天候盡㷫玩」優惠門票，正價門票八折。

只需於11月12、13、19、20、26及27日來到天海灣，便有機會一試在水中做運動，包括在專業導師指導下挑戰水上鋼管舞，在水中擺出優美姿態，以及做出平時在陸上不易做到的高難度動作；亦可參加專業導師設計的水上帶氧操，感受心跳加速的快感。活動名額有限，先到先得。

此外，水上樂園將推出「全天候盡㷫玩」門票優惠，由今年11月1日至明年1月31日正價門票八折，成人只需港幣288元起，小童港幣202元起。

【TOPick診症室】前列腺肥大影響小便功能 「水蒸氣」治療減副作用

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【主題樂園】海洋公園11月起每週開放5天　逢星期二、三休園
今日 10:38
【主題樂園】海洋公園11月起每週開放5天　逢星期二、三休園
【萬聖節】警方將於蘭桂坊實施人群及交通管理措施　籲勿攜仿製槍械道具誤墮法網【附封路詳情】
今日 14:38
【萬聖節】警方將於蘭桂坊實施人群及交通管理措施　籲勿攜仿製槍械道具誤墮法網【附封路詳情】
【六合彩】萬聖節金多寶明晚攪珠　頭獎可高達5,000萬元
今日 11:17
【六合彩】萬聖節金多寶明晚攪珠　頭獎可高達5,000萬元
【虛擬展覽】考評局成立45周年推紀念特展　虛擬展覽介紹發展里程
今日 12:34
【虛擬展覽】考評局成立45周年推紀念特展　虛擬展覽介紹發展里程
【網絡熱話】金山「拆」車場馬騮開party　閒坐車頂車門留「黃金」
今日 13:05
【網絡熱話】金山「拆」車場馬騮開party　閒坐車頂車門留「黃金」

你可能感興趣

【主題樂園】海洋公園11月起每週開放5天　逢星期二、三休園
今日 10:38
【主題樂園】海洋公園11月起每週開放5天　逢星期二、三休園
【萬聖節】警方將於蘭桂坊實施人群及交通管理措施　籲勿攜仿製槍械道具誤墮法網【附封路詳情】
今日 14:38
【萬聖節】警方將於蘭桂坊實施人群及交通管理措施　籲勿攜仿製槍械道具誤墮法網【附封路詳情】
【六合彩】萬聖節金多寶明晚攪珠　頭獎可高達5,000萬元
今日 11:17
【六合彩】萬聖節金多寶明晚攪珠　頭獎可高達5,000萬元
門票 公園 海洋公園 主題樂園 運動 健身

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
15:55 2022/10/27
【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫
20:27 2022/10/27
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難