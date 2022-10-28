【主題樂園】海洋公園水上樂園推8折門票優惠　免費體驗水上鋼管舞及水上帶氧操

▲ 遊客可免費體驗水上鋼管舞及水上帶氧操。（海洋公園提供）

海洋公園表示，水上樂園室內造浪池天海灣將於11月指定日子化身為非一般的舞池以及健身熱點，遊客可免費體驗水上鋼管舞及水上帶氧操。水上樂園更同時推出「全天候盡㷫玩」優惠門票，正價門票八折。

只需於11月12、13、19、20、26及27日來到天海灣，便有機會一試在水中做運動，包括在專業導師指導下挑戰水上鋼管舞，在水中擺出優美姿態，以及做出平時在陸上不易做到的高難度動作；亦可參加專業導師設計的水上帶氧操，感受心跳加速的快感。活動名額有限，先到先得。

此外，水上樂園將推出「全天候盡㷫玩」門票優惠，由今年11月1日至明年1月31日正價門票八折，成人只需港幣288元起，小童港幣202元起。

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記者：黃穎津