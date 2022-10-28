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【移民英國】昔日曬火辣身材主張身體自主　歐陽巧瑩嫁為人妻後收起性感

娛樂 16:40 2022/10/28

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近年香港再度掀起移民潮，2013年度參選港姐、獲頒友誼小姐的歐陽巧瑩，去年與結婚3年的丈夫林師傑移民英國，二人早前接受HOY TV節目《離鄉別井的故事》的訪問，分享移民的過程與心態。

曾被視為性感女神、不嗇展露身材的歐陽巧瑩，嫁為人妻後造型有所轉變，移民後變得更加密實。曾表示要調理身體準備做媽媽的她，越來越有幸福圓潤的感覺。

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歐陽巧瑩於2013年參選港姐後入行，主力參加綜藝節目的工作。

她對其姣好的身材毫不吝嗇，於多個節目包括《瘋狂夏水禮》、《3日2夜》中都願意性感示人，大騷魔鬼身材。而她亦非常敢言，試過以身體力行支持Free The Nipple的行動，鼓勵女性身體自主。

然而初入行時因為被翻出黑歷史影響形象，再加上當時戀上被負面新聞纏身的歌手林師傑，二人被觀眾一沉百蹈，形象及工作機會大跌，但她無懼輿論，仍然堅持與林師傑拍拖，近年還被男方自爆，當年歐陽巧瑩主動追求他，被拒絕3次仍然堅持不放棄。

到2018年小倆口終於決定「拉埋天窗」，歐陽巧瑩亦開始淡出幕前，打算養好身子「備孕」。直到去年10月，林氏夫婦更決定移民英國重新開始。

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移英準備

移居英國伯明翰的歐陽巧瑩與林師傑，早前為簡淑兒於HOY TV主持的節目《離鄉別井的故事》任嘉賓，透露他們的移民念頭源自結婚後的40日歐洲蜜月之旅。

林師傑表示自己一向都有移居外國的想法，而二人決定移民，最主要的原因是想追求快樂的生活及「空間」，而歐陽巧瑩提到「空間」不僅是指地方，還有想做的事及想過的生活 。

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由去年7月開始商討及籌備，到10月正式離開香港，短短3個月極速移民，歐陽巧瑩直言當時壓力爆煲，因為所有移民手續及所需文件都由她一手包辦：「面對一大堆唔熟識嘅文件，都好大壓力！」對於移居英國，雖然他們未知這決定是對還是錯，但認為總要嘗試：「如果錯，唔緊要，咪返番轉頭，但要試，趁後生多啲去試，而我幾開心見到佢（林師傑）過到嚟英國之後，成個人唔同咗。」

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女神唔同咗

節目播出後，有不少觀眾都覺得歐陽巧瑩亦變得「唔同咗」，大家對她的印象還停留在「性感女神」的一面。

觀眾看了節目播出後，由於當地氣溫較低，對於她密實打扮大感不慣。而之前臉形瘦削的她未知是否因為到當地後醉心鑽研廚藝，外型明顯有「幸福肥」的感覺。

但大部份網民都對移民當地的二人表示祝福，羨慕他們能夠追求一直以來嚮往的生活。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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