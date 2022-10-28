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【公務員】楊何蓓茵：新守則不再用「政治中立」惟未定具體字眼　相關要求並無改變

政治 15:15 2022/10/28

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公務員事務局長楊何蓓茵。（經濟日報資料圖片）

施政報告提出更新《公務員守則》，公務員事務局局長楊何蓓茵今日指，希望明年上半年可以發出更新版，以往沿用的「政治中立」字眼，日後將不會再用，但具體用字目前未定。

楊何蓓茵在一個電台節目指，政府對公務員「政治中立」的要求並無改變，但提到有意見認為，有關字眼不清晰及產生不同演譯，故認為需要講得更清楚。至於日後是否改用「不偏不倚」，楊何蓓茵則指，這是早前在立法會向議員提述的用詞，但主要的字眼仍在推敲中。

她又強調，現行《公務員守則》在2009年制定，但指當時形勢與現時不同，形容當年公務員不會感到香港可能會影響到國家安全，強調此時此刻是更新內容的時候。

至於公務員個人政治立場，楊何蓓茵表示，與過去一樣，公務員不能因為其政治取向影響工作，政策分析時必須基於客觀事實，出席活動時或所發表的言論，不應讓外界在觀感上，誤會是代表政府立場或有利益衝突。

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責任編輯：胡偉明

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