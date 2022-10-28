【兩性關係】女生婚前到未來婆家試住7天 男友1個原因決意分手：幸好沒有娶你

▲ 婚前試住變分手導火綫。

常常聽到前輩說，兩個人走在一起生活，不是「1+1=2」，其實是「0.5+0.5=1」。內地一對原本計劃結婚的情侶，女方婚前到男家居住7天，結果卻因為發生摩擦，男生最後提出分手。

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綜合内地傳媒報道，該對準備結婚的情侶，兩人原本分隔兩地，兩人雖然經常因小事而吵架，女生有時還動手，但男生深信女友是「十分喜歡自己」才會這樣，他選擇無條件地包容，並接受女孩生性多疑、甚至會動手等壞習慣。

兩人拍拖兩年後準備談婚論嫁，男孩帶女友回鄉探望雙方父母並商量婚事，也讓女生提早認識和了解他的父母。為了一切順利，男孩預先跟父母「打定個底」，講述女友的性格和生活習慣，可惜仍事與願違。

兒子在外打拼，為人父母當然心痛，加上首次接待未來媳婦不能怠慢，特意準備了很多菜式。飯桌上，男生父母非常熱情，不停夾菜給女生，豈料女生卻沉著臉地對未來奶奶說:「你喂豬呢嗎？ 給我夾這麼多？」氣氛瞬間陷入尷尬，男生對女友的無禮感到生氣:「你怎麼跟我媽說話呢？」女孩聽到後覺得受屈，把筷子扔了就氣沖沖回到房內。

男生母親為此相當自責，更怕會影響兒子婚事。男生母親主動勸說，結果再燃點起吵架線。由於男生長期的包容和忍讓，女生未能接受男方在這件事上對她的責備，加上男生母親不停的勸說，女生突然拋出了一句:「妳能不能閉嘴不說話！」

男生對女友的舉動感到非常憤怒，並提出分手，理由是女友不尊重他的母親，

你一而再再而三地不尊重我母親，我覺得沒有必要再相處下去了，以前我覺得你只是脾氣急躁，現在看來是沒教養，難道不知道尊重長輩嗎？還好沒娶你！

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責任編輯︰王明芳