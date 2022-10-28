【法律周】律師會法律周推出一連串免費活動　教育市民法律知識及推廣法律服務

▲ 適逢今年是律師會成立115周年，本年法律周以「承傳115法治新篇章」為主題。（律師會提供）

香港律師會自1991年起，每年會舉辦法律周，適逢今年是律師會成立115周年，本年以「承傳115法治新篇章」為主題，以推廣知法守法的法治精神，積極探索更多可以協助大眾的可能性。

律師會將再率領一眾義務律師走入社區，舉辦一連串免費公眾活動，包括免費法律諮詢服務、免費社區法律講座及製作全新法律知識短片，教育市民大眾貼身的法律知識及推廣法律服務。

其中，免費法律諮詢服務將於11月5日至6日（星期六及日），於灣仔合和中心地下露天廣場舉行，當日會有多名義務律師，即時為參加者解答切身的法律疑難。律師會將於11月及12月，舉行5場免費社區法律講座，市民可親出席或透過YouTube專頁同步觀看。

另外，律師會亦希望將知法守法的概念進一步推廣至幼稚園及小學生，特別增設「小小法律KOL」比賽，希望透過創意填色繪畫及短片拍攝，培養小朋友奉公守法及法治觀念，小朋友可以化身成為KOL，發揮口才同時宣揚法律，參加者可獲由律師會簽發的證書一張。

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責任編輯：胡偉明