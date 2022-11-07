為何濕疹病情總是反覆不定 不少濕疹患者做錯這件事

▲ 皮膚科專科醫生陳湧

經常有病人問為何濕疹久不久便復發，很難控制。要有效控制，先要知道引起濕疹的誘因，濕疹誘因有很多，有些難避免如因素如空氣中的塵蟎、花粉、污染物等，有些由於身體或免疫系統引致，他們的免疫系統容易失控，經常發出發炎訊號，也會令病情反覆。另外環境因素如天氣轉變也會令濕疹出現變化。

許多濕疹患者一發作，便先聯想自己「食錯嘢」，認定因為食物過敏誘發濕疹。所以，假如發病前剛吃過牛肉、蝦之類，便認定發作一定與該類食物有關，之後不敢再吃，最終因過度戒口引致營養不良。

事實上，食物過敏只是其中一種引致濕疹的誘因，並非每名患者的濕疹與食物有關，反而應戒便戒，如發病時若持續與某些食物有關，可先停吃某種食物，又或者減少份量，再逐漸增加份量，反覆驗證是否與此有關，方為上策，否則賠了夫人又折兵，不能好好控制濕疹，又把自己健康弄垮，更錯過了不少美食，失去很多生活樂趣。

另一個處理濕疹的謬誤，是病人視類固醇為洪水猛獸，非常抗拒，其實類固醇只是治療濕疹其中一種方法，只要適當使用類固醇，也是一種有效的治療選擇。當然若長期使用或強度太高，也不是太理想，病人在控制濕疹要在好壞處取得平衡。

正如先前所說，濕疹誘因不一，病人應細心留意自己的誘因。例如是否皮膚太乾，忘記搽護膚膏、或因接觸某些物料所致？一旦發作，也要留意頻密程度和嚴重性選擇治療。如頻繁發作，要留意治療副作用，選擇合適的方案。

在處理用藥方面，傳統藥物一般分為病情輕微，以搽為主，如類固醇或非類固醇藥膏，以前較嚴重時，傳統會用口服免疫系統抑制劑，無差別抑制免疫系統，最終，與濕疹有關還是無關的免疫系統都會受壓抑，肝腎或綜合抵抗力也受影響。

近年發展成熟的生物製劑藥物能針對性地壓抑與濕疹有關的發炎因子，同時無損害其他無關的發炎因子，因此副作用相對輕微，效果也較好，用者的綜合抵抗力也無受嚴重壓抑。因此，若患者使用傳統藥物失效時，可根據情況，考慮選用這類新款的治療方法。

若病人選擇了合適的治療方案，病情受控的話，便可減少不適，提高睡覺質素、學習和工作效率，情緒又會得到改善。

(特約)