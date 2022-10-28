【讓座爭議】女生搭地鐵不坐關愛座　仍被大媽迫讓座靠扮懷孕加1句拒絕

▲ 女生地鐵沒坐關愛座 仍被大媽迫讓座 扮懷孕加1句拒絕

「讓座文化」不時引起社會爭議，台灣一名女生日前在網上分享自己日常坐捷運（地鐵）的經驗。事主指，她即使不是坐在關愛座，仍經常被要求讓座，而她就會以扮懷孕為由拒絕，若有人懷疑她這麼年輕便懷孕，她還會用一句話來還擊。

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日前，台灣一名女網民在網上討論區Dcard以「常常在捷運上裝孕婦」為題，引起網民熱議。文中指出，事主平日上下班都是以捷運（地鐵）通勤。因為她上車的地點比較近起點站，故一般而言事主一上車便會有座位可坐，直接直達目的地，但到了中間站還是會有很多人上車。

事主明言自己平日一定不會座博愛座（關愛座)，直言害怕「道德綁架魔人」，但她平日所遇上的經歷，不禁讓她大呻：「事實證明就算不坐關愛座，道德綁架魔人還是無處不在。」

事主指出，即使自己不是坐在關愛座上也好，但依然會有一些「身強體壯看起來跟牛差不多」的大媽，要求事主讓座。為應對這種狀況，她一般就會謊稱自己是孕婦，拒絕讓座。然而還總有些人會「鍥而不捨」說事主這麼年輕便懷孕。當對方或旁人如此回應時，事主便會回說自己已經30歲了，更會指「又不是每個人都看起來老」，以藉此挪揄對方。

事主稱這種方法「屢試不爽」，更表示自己上班已很累，不明為何還要讓座給「看起來精神就好的（到）爆表」的大媽們。但最後事主補充，若自己真的遇到孕婦或行動不便的人，她還是會讓座的。

帖文發出後引起網民熱議，部份網民稱自己懷孕初期亦曾被迫讓座，更指當時另一個人亦指自己是孕婦，也同是懷孕初期，甚至表示「你這麼年輕，就算懷孕了，站一下也不會怎樣啦！」最後她被迫讓座，更是旁邊的一位老人讓座給她，令她大感「現在年輕人真的懷孕都有可能被叫起來了嗎？」亦有其他網民分享自己面對如此情境的應對方法：

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責任編輯：羅嘉欣