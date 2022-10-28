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【COLLAR成員】戴穎自MIRROR演唱會事故後首發文　Ｗing：守護我們的Soching

娛樂 16:16 2022/10/28

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舞蹈員阿Mo（李啟言）在MIRROR演唱會發生意外後，至今仍然留院，情況備受關注。其女友蘇芷晴（So Ching）一直待在醫院照顧阿Mo。

MIRROR演唱會意外後，MakerVille宣布12子停工兩個月。至於沒正式宣布停工，但實際上工作銳減的COLLAR，亦終於會在11月27號以代言人身份現身公開活動，不過在宣傳海報上，仍然未見So Ching身影。

一眾COLLAR粉絲相當關心偶像的動向，經理人戴穎（Wing）在今天於社交平台發文交代，並指：「我們都不會給予Soching任何壓力 尊重她每一個決定」。

【COLLAR成員】So Ching往阿Mo應援展覽　蘇芷晴為李啟言許願打氣：我相信你

Wing發文

Wing：我會用盡全力去保護她們

Wing在社交平台上載COLLAR８位成員拍攝出道作《Call My Name!》宣傳照的花絮，並分享COLLAR自阿Mo發生意外後的情況，寫道：

知道大家一直都很關心我們COLLAR

我們整個團隊和7位成員
一直都在默默等待與守護我們的Soching
同時各人亦在整理沉澱思緒

兩個多月來與Soching的溝通
感受到她承受著外人沒法想像的壓力與巨變
為了Mo她堅強了很多 這種堅強教人心痛
我們能夠為她做的就是成為她的安全網

其他成員亦成長了不少
她們為了減輕AM的負擔
很多工作上的安排都不讓我們操心
但我知道其實每人內心都有一個缺口
有時深夜收到其他成員問：
「Soching好嗎？我好掛住佢，但唔想打擾佢。」
「我買咗啲嘢俾Soching，可唔可以俾佢？」
「如果Soching見到會好鍾意，你話係咪？」
很深刻地記得有次與7位成員開會時 有成員第一句就說：
「好掛住我地8個一齊做野，一齊跳舞，一齊好嘈」
一秒間突然有人爆喊
然後大家再控制不了淚腺
這些眼淚令COLLAR更堅定要用團結來彼此守望大家
謝謝這8位的愛與堅強反過來撐起了整個團隊

無論世界如何變樣
我們都不會給予Soching任何壓力 尊重她每一個決定
一切亦會以Mo的健康為先
COLLAR永遠在守候著 直至她成為自在的自己
這是我們團隊和7位成員的共識

請大家跟我一起陪伴COLLAR成長
我會用盡全力去保護她們
有些言語傷害不該讓她們來承受

只要大家有信念
相信一切人和事都會變好
一齊為受影響的人給予愛和支持

    點擊圖片放大
    +6
    +5

網民力撐

看著COLLAR出道的強尼，在阿Wing的發文下，以一個「心心手勢」留言。

而一眾網民也有留言表示對COLLAR成員、Wing的支持、送上溫暖打氣說話，「加油collar 加油蘇師兄」、「加油‼️ 笑喊悲喜 巨浪翻起 亦是在一起」、「好有愛,感動,明天會更好」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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