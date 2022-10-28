【國家安全】鄧炳強：已加強在囚青少年更生工作　包括會安排到大灣區工作

▲ 保安局局長鄧炳強。（經濟日報資料圖片）

保安局局長鄧炳強今日指，施政報告重視在囚人士更生發展安排，談及有數以百計年輕人因反修例事件入獄，當局已加強在囚青少年更生工作，包括與都會大學簽備忘錄，亦會安排他們到大灣區工作。

鄧炳強出席一個電台節目時表示，政府已跟都會大學簽訂備忘錄，認證其他大學的學分，又會安排導師到院所輔導，在囚人士日後出獄之後，可安排入讀全日制課程等。

他又指：「有不少年輕人希望有機會回內地，甚或去工作，所以我們在就業輔導方面亦多得商界的幫忙，比以往會闊了很多，以往可能是基層工作。因應院所朋友的背景不同，甚至有商界朋友希望請他們到大灣區工作，或者有實習機會。」

對於政府早前修訂今年立法議程，不再包括《基本法》23條立法工作，鄧炳強表示，相關工作未曾停止，但過去一年國際形勢有變，《港區國安法》案件亦陸續有判決，要再研究。

另外，「逆向隔離」方面，鄧炳強表示，正聯同醫務衞生局與內地積極探討，局方將會接收位於落馬洲的檢疫設施，會按以往管理社區隔離設施的經驗，安排保安、維修及清潔等工作。被問及農曆新年前可否啟用時，他僅回應指，仍有很多事項需要商討。

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責任編輯：胡偉明