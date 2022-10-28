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【防疫意識】女星無戴口罩錄影　1小時後突認有發燒：捨不得通告費

健康 17:21 2022/10/28

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女DJ無罩錄影期間坦承有「有發燒」，現場來賓大驚：為什麽可以上節目？

新冠疫情持續。日前台灣一名女星在節目錄製時自爆，自己出差回台灣後兩度確診，在錄影前一天仍有低燒症狀，嚇壞在場所有人員，主持人更忍不住質問「妳為什麼可以來上節目？」

最新影片：

台灣「音樂祭女王」DJ、亦是女星圓圓日前出席《醫師好辣》節目拍攝，分享兩度確診的經歷。她表示，自己在疫情期間曾飛往上海工作，實際工作日子只有5天，但來回隔離共計有49天。她在隔離期間沒有任何感染徵兆，反而回到台灣後竟兩度確診。

無罩自爆正患流感

節目錄製期間，圓圓並無戴上口罩，她在分享確診經歷時，可隱約聽見説話時帶有點鼻音。而她在分享經歷期間，突然大聲宣布自己其實「流感ING」，坦承自己最近患流感，原本只是類似感冒症狀，但後來開始嚴重喉嚨痛，説話聲音沙啞有鼻音。場上兩名主持人聽到這時，當場質疑圓圓「妳為什麼可以來上節目？」

不僅如此，圓圓之後再自爆稱自己在錄影前一天還在發低燒。此言一出，全場來賓均受到驚嚇，坐在旁邊的嘉賓連忙做出躲避狀，但最後無奈表示「反正都已經錄1小時了」，被迫接受已暴露在病毒下的事實。主持人在最後也忍不住對圓圓嗆聲：「妳這樣不要來錄影嘛！我們都會擔心啊。」而圓圓則全程笑稱，因為自己捨不得通告費；而且她每天都有自行做快速篩查檢測，均對新冠病毒呈陰性，安慰現場人士無需擔心。

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責任編輯：羅嘉欣

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