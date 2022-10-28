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【泊車爭執】涉泊車爭執後司機喪命　退休警否認襲擊罪明年2月開審

社會 16:26 2022/10/28

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被告鄺德榮今否認襲擊罪，押後明年2月開審。陳曉欣攝

57歲退休男警涉於2021年11月晚上，在屯門兆康站外因泊車問題與客貨車男司機爭執，退休警涉襲擊男司機，對方送院後不治。案件今（28日）於屯門裁判法院再訊，退休警否認1項襲擊罪，辯方透露擬爭議被告當時屬於自衛。案件排期於2023年2月7日開審，料審訊2天。

被告否認控罪，控方庭上透露擬傳召4名證人，包括警員、法醫、救護員和心臟科專家，另有影片呈堂。

辯方擬以被告自衛作抗辯方向，並爭議死者傷勢非由被告襲擊造成，而是由死者身體狀況所致。辯方透露擬傳召被告、被告妻子及1名在現場拍攝照片的人士作供。

被告鄺德榮（57歲，退休人士）被控1項襲擊致造成身體傷害罪，指他於2021年11月28日，在港鐵兆康站A出口外的士站襲擊陳國樑，因而對陳造成身體傷害。

鄺及其妻李桂芳原被控1項誤殺罪，控方其後提出修訂控罪，改控退休警較輕的襲擊致造成身體傷害罪，並撤銷起訴李桂芳。

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記者：陳曉欣

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