【育兒心得】幼年住木屋雞寮與老鼠為伍　周德輝校長育兒秉勤儉不揮霍家訓

▲ 因為疫情，這幾年的學校活動都需要戴上口罩，但學校仍堅持讓學生參與，豐富校園生活。（受訪者提供）

早年港人大多生活艱苦，做父母的都忙於養家，難有現在講究的親子時間。但當時的樸實民風和拼搏精神，卻又是最好的品德教育，小朋友大多不會將快樂與物質掛鈎，單純而踏實，就像大角嘴天主教小學的周德輝校長。

周校長於4兄弟家庭中長大，上有兩個哥哥，排行第三。小時候家庭環境與當年大部分人一樣艱苦，一家六口住在山坡上搭建的臨時木屋。「大概就是現在觀塘祥和苑那個位置，這也是後來媽媽告訴我的，因為那時年紀很細。印象最深是頭頂都是密密麻麻、縱橫交錯的電線，當時覺得好驚㗎！而且周圍還會有老鼠出沒，要小心不被牠們咬到！」

生活環境不好，但長大後回望，他卻覺得正是因為小時候經歷了如此磨練，令他日後更珍惜擁有的一切。

父母要賺錢養育我們4兄弟，維持家庭生計已經很不容易，所以玩具不可能會多，即使有也是自製的，但正因為這樣，印象更深。

校長的爸爸在毛衫廠工作，「玩具」也就來自那裏。「冷衫中不是會夾放一張很薄的紙嗎？爸爸會把那張紙帶回來給我，讓我在上面畫畫。而且因為紙張很薄很透，我就可以用來印住畫，即是臨摹。其實哥哥們也有畫，但我是最投入的一個，日子久了，我也愛上了畫畫，大個後也是讀美術。」

▲ 大角嘴天主教小學周德輝校長成長於基層家庭，事業成功亦不改踏實作風。（湯致遠攝）

校長說紙是他的玩具，當然不只是用來畫畫，更是他發揮創造力的重要工具。「我自己也不記得，是媽媽告訴我，那時我讀幼稚園，會自己用不同的紙，再加上膠紙，搭造個遊樂場出來，上面真的有韆鞦呢！」縱然兒時的回憶已經不太清晰，但校長說起時卻無比雀躍，彷彿重回無憂的孩提時代。

家人團結溫馨

那些年的家裏沒有電視，但哥哥會帶着他到街上，讓他可以騎膊馬去看別人的電視。「然後忽然有一天，家裏出現了一部二手黑白電視，每當畫面看不到時，爸爸就會朝電視機大力連拍幾下。」

家裏沒有雪櫃，只有一部風扇，不是對住我們吹，而是對住肉吹，因為怕肉變壞。

「讀書時搬了幾次家，住過雞寮，即現在的翠屏邨，那時還是7層樓的徙置大廈，廁所在每層樓的中間，廚房就在走廊上。」

校長說起這些艱苦日子時滿臉笑容，語氣歡快，看來生活條件的困窘沒有減少他童年的快樂。「因為屋企人的關係好好，每一個人都努力為頭家付出。像我哥哥，當時下課回到家，第一件事不是做功課，而是幫忙做家庭式作業，將從工廠拿回來的衣服上的標籤剪掉。我和二哥也一樣，人人都要一起幫忙。」校長笑指當時讀幼稚園的他，也會照樣拿把小較剪一起努力工作。

▲ 周校長於早年老師時期與學生的合照。（受訪者提供）

基層父母工作忙，難有親子時間，但也正因為罕有，讓這些點滴更彌足珍貴，難以忘懷。「爸爸是個很努力工作的人，一開始我們住木屋、徙置大廈，他常常自願加班多賺一點，到後來上樓住進公屋單位，家裏情況轉好，他也仍然常常工作至9點或11點才回家。但每次下班都會買水果回來給我們吃，尤其喜歡買大西瓜！」一家人熱熱鬧鬧在一起分吃水果的時間，就是校長兒時最快樂的親子時光，簡單質樸又溫馨。

不揮霍成家訓

沒有養尊處優的童年，反倒塑造他不畏困難的生活態度，甚至能夠泰然面對。「出來工作，別人會說『嘩好多嘢做好辛苦』，但我沒太大感覺，覺得有嘢就做。」從小就要讀書兼做「工廠外判工」的周校長，果然見慣世面。

還記得住木屋時沒有自來水，要去拎水，媽媽一個人孭住我，由現在的祥和苑行到和樂邨，中間還有一條長樓梯，這樣來回只是為了一桶水。

生活中的一事一物得來不易，周校長更懂珍惜，不喜浪費，像他辦公桌上的暖水壺和打孔機，表面都已掉漆和褪色，仍然繼續使用。「這些都用了10年有多了。」

小時候有4兄弟，長大後成為家長，自己也做了4個男孩的爸爸，而兒時的生活體驗則像成了家訓。「我和太太有共識，從小教小朋友養成儲蓄的習慣，絕對不會『零用錢用晒啦？再俾多啲』，而是讓他們自己做好規劃。」校長隨即分享最近二兒子的一件慳家本領。「他早前生日，想在網上訂幾本書，結帳前發現運費不太划算，便馬上改變書單來減低運費。」能夠將精明消費貫徹在日常生活中，自然不用擔心他會胡亂買東西或肆意揮霍，校長這家庭教育看來非常成功。「的確很欣慰，也欣賞他們踏實。因為我相信人生一定有高低起跌，當在順境時日子一定過得很輕鬆，但若因而沒有節制，假如有一天跌倒了或遇到困境，就難以面對，也沒有餘裕去應付。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

傳承教學熱誠

常言道老師是影響生命的職業，的而且確不少校長當年入行教書，大多因為受求學時期的恩師感染，周校長也不例外。「他是我的中學經濟科老師，我們叫他Yung Sir。其實一開始我根本不喜歡經濟，但他在課堂上的熱情和活潑，令我自然而然地投入。」校長鬼馬笑一笑續道：「你知道小學可能還多，但上到中學，很少老師會這麼活潑的嘛！」老實說，中學課堂上或多或少都有打瞌睡的學生，尤其下午飯氣攻心。「但上Yung Sir堂，簡直是快樂不知時日過！他用生活例子講解，容易明白之餘，說話又風趣活潑，令我由沒興趣變成期待上課。」

當上教師後，那些美好的課堂回憶成為周校長的目標。「長大後入了行就知道，那是我們稱為『教師魅力』的珍貴才能。」老師有時的確就像是面對一群觀眾的表演者，厲害的表演者能讓人如沐春風，投入其中而渾然忘我。「雖然不是所有學生都喜歡或適合較活潑、活動式的教學風格，但能讓他們聚精會神地聽老師講足一堂，已經是很大的成功。」周校長的教書風格是否也像恩師一樣？「我有時都會提學生：『唔好掛住聽演唱會喎！我講嘅筆記都要抄低呀！』」原來幽默熟絡的課堂，早已傳承下去。

記者：王嵐