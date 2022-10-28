【運動盛事】欖總公布下周「七欖」出戰陣容　姚錦成料最後一次主場出戰

▲ 欖總公布下周「七欖」出戰陣容。（梁偉榮攝）

闊別3年半的「香港國際七人欖球賽」將在下星期五起，一連3日於香港大球場舉行，亦是港隊自2019年4月「七欖」後的首個主場賽事，香港欖球總會在今日（28日）公布港隊名單。

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港隊上周於亞洲七人欖球系列賽泰國站封王，今日在出戰「香港國際七人欖球賽」前進行最後一課公開操練，操練後公布今次出戰的名單，陣容包括10名於上月時參加「七人欖球世界盃」的戰將。

男子隊教頭高勳（Jevon Groves）對該陣容繼續保持信心，並認為球員們在泰國的精彩演出令今次點兵相對容易。眾人的表現在伯仲之間，令教練團很難放棄任何人。球隊和球員皆需要寓賽於操，認為已達到所需的穩定性，而球員們也蓄勢待發。

港隊中「喼帽」最多的姚錦成亦在名單上，他將於11月第11次參加「香港國際七人欖球賽」，他表示今次會是自己最後一次的「香港國際七人欖球賽」，及後將會全力集中今次比賽及明年的亞運，之後便會退役，其他比賽留給後輩。

他透露，作出這個決定是因為早前長時間外出集訓時發現身體未能承受，傷患亦需更長時間恢復，種種徵兆告訴自己要集中選擇重要比賽去應付，故與教練商討後有這個決定。

港隊籤運並未受幸運之神眷顧，被分入「死亡之組」，同組有系列賽盟主澳洲、11 屆香港站銀盃得主新西蘭、以及體型強壯的薩摩亞。

香港七欖賽的球員名單︰

禾獲特

拜恩

高凡戴爾

丹馬克

杜靴迪

李卡度

A.麥堅

麥堅尼韋斯

麥季聰

虎拿東尼

薩耶斯

韋兆新

姚錦成

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記者：李榮忠