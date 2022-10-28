【康泰清盤】母公司指康泰資不抵債　董事會已通過啟動自動清盤程序

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在港成立逾半世紀的康泰旅行社，其母公司凱撒同盛發展股份有限公司今日（28日）發出公告，指昨日董事會會議已通過，同意康泰旅遊社啟動自動清盤，並解釋因其主要業務，受疫情持續影響，目前已不能償還到期債務，且明顯缺乏債務清償能力。

據相關公告，凱撒同盛發展股份有限公司昨日（27日）召開第十屆董事會第二次會議，審議通過《關於子公司擬申請自動清盤程序的議案》，同意下屬公司康泰旅行社有限公司因資不抵債啟動自動清盤程序，同時授權經營層在法律法規允許的範圍內組織實施康泰旅行社破產清算相關具體事宜。

公告續指，康泰旅行社主營業務在粵港澳地區，受疫情持續影響較大，盈利能力驟減，目前已不能償還到期債務，並且明顯缺乏債務清償能力，擬啟動自動清盤程序，以公平處理債權債務，保護公司、股東和債權人的合法權益。

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記者：江麗盈