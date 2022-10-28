【家庭大戰】股市低吸VS高息定存 港媽與丈夫冷戰：專家話現金為王

▲ 趁低吸納還是將存款高息定存，引發夫婦冷戰！

港股最近令人驚心動魄，先是大跌一千點，股民的驚魂還未定，再跌穿15000點，回到金融海嘯期間，推出第一輪量化寬鬆貨幣政策(QE1)之始的水平。股市不穩令股民心慌慌，也引發「家庭戰爭」，有港媽在社交媒體上求助，指丈夫見股市下跌想趁低吸納補倉，但她想將錢放到銀行定存穩定收息，結果引發夫婦爭吵，她堅持自己決定沒有錯，「專家都話現金為王呀！」

該名港媽在社交群組發帖指，港股最近動蕩不穩，丈夫持有的幾隻藍籌股都暫時變「蟹貨」，「騰訊都跌到200元呀，真係唔知個死佬蝕咗幾多呀！」

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與此同時，有幾間銀行都宣佈定期存款加息，她原本計劃將部分資金轉到定期存款賺息，誰知丈夫卻指要趁股市低迷趁低吸納，

個死佬話wor，股市肯定係有升有低，要趁低吸納溝下貨，但邊個知道個市幾時跌完，低處未算低點算？

該名港媽又指，自己上網看過專家分析指現金為王，要將積蓄放到銀行作定期存款，賺取利息更加穩陣，

我呢排睇新聞，見到有些銀行定存有4.4厘呀！但個死佬話香港地要肯搏先有機會翻身，話我呢D師奶仔細膽無發達，結果兩個炒大鑊，冷戰咗幾日呀！

她最後向網民求助，究竟是趁低吸納，還是放到銀行定期存款收息，不少網民就勸說任何投資都涉及風險，建議要自己衡量。

華僑永亨銀行定存年利率最高

根據HKET報道，現時港元定存全城最高年利率的是華僑永亨銀行，12個月港元定存有5厘，以20萬元起存額計，一年穩袋1萬元利息。該行6個月及3個月的港元定期存款年利率為4.5厘及4厘。不過華僑永亨的高息推廣，適用於「華僑永亨宏富理財」現有客戶或現有客戶升級至「華僑永亨宏富理財」。要成為該理財戶口客戶，需在該行有100萬元存款或投資。

其次，富邦銀行的定存利率也有4.6厘，入場費則較高，要100萬元。處於4.5厘水平的也有兩間，分別是大新銀行及建行亞洲，入場費同樣要100萬元。招商永隆的4.3厘門檻也極高，要於手機銀行以500萬元開立。

門檻低的有信銀國際，12個月4.2厘只需1萬元；虛擬銀行匯立的24個月4.18厘，只需10元起跳。而中銀香港的12個月4厘，也只需1萬元起存額，且不需指定理財戶口。

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責任編輯：王明芳