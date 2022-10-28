  • 26°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 17:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家庭大戰】股市低吸VS高息定存 港媽與丈夫冷戰：專家話現金為王

親子 17:30 2022/10/28

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

趁低吸納還是將存款高息定存，引發夫婦冷戰！

港股最近令人驚心動魄，先是大跌一千點，股民的驚魂還未定，再跌穿15000點，回到金融海嘯期間，推出第一輪量化寬鬆貨幣政策(QE1)之始的水平。股市不穩令股民心慌慌，也引發「家庭戰爭」，有港媽在社交媒體上求助，指丈夫見股市下跌想趁低吸納補倉，但她想將錢放到銀行定存穩定收息，結果引發夫婦爭吵，她堅持自己決定沒有錯，「專家都話現金為王呀！」

該名港媽在社交群組發帖指，港股最近動蕩不穩，丈夫持有的幾隻藍籌股都暫時變「蟹貨」，「騰訊都跌到200元呀，真係唔知個死佬蝕咗幾多呀！」

最新影片推介：

與此同時，有幾間銀行都宣佈定期存款加息，她原本計劃將部分資金轉到定期存款賺息，誰知丈夫卻指要趁股市低迷趁低吸納，

個死佬話wor，股市肯定係有升有低，要趁低吸納溝下貨，但邊個知道個市幾時跌完，低處未算低點算？

該名港媽又指，自己上網看過專家分析指現金為王，要將積蓄放到銀行作定期存款，賺取利息更加穩陣，

我呢排睇新聞，見到有些銀行定存有4.4厘呀！但個死佬話香港地要肯搏先有機會翻身，話我呢D師奶仔細膽無發達，結果兩個炒大鑊，冷戰咗幾日呀！

她最後向網民求助，究竟是趁低吸納，還是放到銀行定期存款收息，不少網民就勸說任何投資都涉及風險，建議要自己衡量。

華僑永亨銀行定存年利率最高

根據HKET報道，現時港元定存全城最高年利率的是華僑永亨銀行，12個月港元定存有5厘，以20萬元起存額計，一年穩袋1萬元利息。該行6個月及3個月的港元定期存款年利率為4.5厘及4厘。不過華僑永亨的高息推廣，適用於「華僑永亨宏富理財」現有客戶或現有客戶升級至「華僑永亨宏富理財」。要成為該理財戶口客戶，需在該行有100萬元存款或投資。

其次，富邦銀行的定存利率也有4.6厘，入場費則較高，要100萬元。處於4.5厘水平的也有兩間，分別是大新銀行及建行亞洲，入場費同樣要100萬元。招商永隆的4.3厘門檻也極高，要於手機銀行以500萬元開立。

門檻低的有信銀國際，12個月4.2厘只需1萬元；虛擬銀行匯立的24個月4.18厘，只需10元起跳。而中銀香港的12個月4厘，也只需1萬元起存額，且不需指定理財戶口。

 hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳

相關文章

【親子理財】每月儲2000元滾成100萬元 財爸親身實踐複利效應教女理財
13:53 2022/08/24
【親子理財】每月儲2000元滾成100萬元 財爸親身實踐複利效應教女理財
【親子理財】學校教中英數卻不教理財 年輕人正是最需學習理財的人
17:17 2022/10/03
【親子理財】學校教中英數卻不教理財 年輕人正是最需學習理財的人
【親子理財】Netflix《聰明生活經濟學》理財啓示 「收入分割法」存5個戶口
13:21 2022/10/20
【親子理財】Netflix《聰明生活經濟學》理財啓示 「收入分割法」存5個戶口

你可能感興趣

【親子理財】每月儲2000元滾成100萬元 財爸親身實踐複利效應教女理財
13:53 2022/08/24
【親子理財】每月儲2000元滾成100萬元 財爸親身實踐複利效應教女理財
【親子理財】學校教中英數卻不教理財 年輕人正是最需學習理財的人
17:17 2022/10/03
【親子理財】學校教中英數卻不教理財 年輕人正是最需學習理財的人
【親子理財】Netflix《聰明生活經濟學》理財啓示 「收入分割法」存5個戶口
13:21 2022/10/20
【親子理財】Netflix《聰明生活經濟學》理財啓示 「收入分割法」存5個戶口
低吸 騰訊 銀行 藍籌股

最高瀏覽

【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
15:55 2022/10/27
【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫
20:27 2022/10/27
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫