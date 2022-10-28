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【超市大搜查】轉季天氣乾燥皮膚易缺水　消委會推薦14款高分保濕面霜

食用安全 17:22 2022/10/28

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熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

轉季天氣乾燥皮膚易缺水，消委會推薦14款高分保濕面霜。

天氣轉涼，皮膚容易乾燥缺水，尤其要注重保濕。消委會早前測試了市面17款保濕面霜，品牌包括OLAY、ESTÉE LAUDER、BIOTHERM、CLINIQUE等等。結果發現有14款產品保濕效果良好，可顯著提升皮膚水分含量。

消委會曾測試市面17款保濕面霜，每瓶售價由$108至$2,700不等，當中8款為乳霜（cream），7款是 啫喱（gel），1款是啫喱乳霜（gel cream），1款是乳液（lotion）。

消委會安排試用者使用產品4星期，從而比較使用面霜樣本後，皮膚水分含量是否有明顯改善。結果發現，大部分保濕面霜樣本都驗得良好的保濕效能，當中14款的保濕效能獲3.5點或以上評分。

14款高分保濕面霜名單：

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選購和使用保濕面霜Q&A

1.甚麼時候是保濕最佳時機？

每日洗面後是最理想的時間，趁着皮膚表面仍然濕潤，用毛巾輕力抹乾皮膚，隨即塗抹護膚品。一般而言，每日護 理皮膚2次應該足夠。皮膚特別乾燥的日 子或位置可以按需要多塗數次保濕霜。

2.使用部分保濕面霜後有輕微刺痛感覺正常嗎？

皮膚科醫生陳厚毅表示，不少人在使用保 濕護膚品初期有機會在塗抹產品時出現 輕微的刺痛感覺，原因可能是外觀仍然完好的皮膚內，底層組織比較乾燥，或 已有微細不明顯的損傷，故此會造成這 種反應。如果有這種情況，應該持之以恒繼續使用護膚品，輕微刺痛感覺應該在數天內逐漸消退。相反，如果發現痛 楚加劇，出現皮膚灼熱，則可能是對該護膚品呈敏感反應，建議停用。

3.為甚麼使用某些面霜後，皮膚表面會搓出碎屑？

現時不少護膚品都添加了高分 子聚合物，例如玻尿酸、水解膠原蛋 白（hydrolyzed collagen）、carbopol、carbomer、acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer等，這些物質不易被皮膚吸 收，會在皮膚表面形成薄膜，如使用多種 護膚品和化妝品，便容易搓出細小碎屑。由於高分子聚合物薄膜有機會阻礙皮膚吸收護膚品的成分，建議將容易產生碎屑的產品用於皮膚護理程序中的最後步驟。

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責任編輯：羅嘉欣

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