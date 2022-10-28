【癌症殺手】疫情下本港新症近20年首下跌　女性患癌首超男性

▲ 疫情下本港新症近20年首下跌，女性患癌首超男性

本港新增癌症個案近20年以來首度下跌！醫管局轄下的香港癌症資料統計中心公布最新癌症統計數字，2020年新增34,179宗個案，較前一年減少2.6%；中心總監姚浩然料是受疫情影響，減少求醫人數。最常見癌症首5位排名與去年相同，肺癌連續2年成為常見及致命癌症首位；胰臟癌則超越乳腺癌成為第4位致命癌症。另2020年女性罹患癌症數字首度超越男性773宗。

2020年本港癌症新增個案達34,179宗，平均每日有94人確診；與前一年相比，新症總數減少903宗或2.6%，數字為近廿年以來首度下跌。與10年前相比，癌症新症宗數則飆升近3成，按年增幅為2.6%；同時整體人口雖然增長緩慢，按年增長率為0.6%，但65歲或以上人口則按年增加4.2%。

2020年頭5位常見癌症排名與2019年一樣，依次為肺癌、大腸癌、乳腺癌、前列腺癌及肝癌，分別錄5,422宗、5,087宗、4,988宗、2,315宗及1,735宗，合共佔全港癌症新症個案57%以上。

與2019年相比，前10名癌症的新症宗數大多都有所減少，只有乳腺癌和非霍奇金淋巴瘤的新症宗數有增長，升幅分別為4.1%和4.7%；另非霍奇金淋巴瘤於2020年度上升至第8位。

在過去10年新症宗數增幅最大為乳腺癌，錄增加了65%增長，前列腺癌亦增加55%，肝癌新症宗數則略有減少。醫預料該年齡組別人士患癌及癌症死亡宗數會持續上升，對社會造成的 負擔仍然十分沉重。

死亡個案方面，2020年有14,805人因癌症離世，佔全港整體死亡人數29.2%，當中超過58%為男性。首3位致命排名與去年相同，依次為肺癌、大腸癌、肝癌，分別錄3,910宗、2,287宗、1,530宗；胰臟癌則超越乳腺癌成為第4位致命癌症，分別錄813宗、756宗。

2020年女性罹患癌症數字首度超越男性，分別錄17,476宗及16,703宗；確診癌症的年齡中位數為 66 歲，當中男性為68歲、女性為63歲。兒童及青少年 確診癌症數字只佔整體的0.5%。

近54%的癌症新症個案和71%的癌症死亡個案皆發生於65歲或以上的人口，大約每4名男性或每五名女性便有一位在75歲之前可能患上癌症；大約每10名男性或每16名女性便有一位在75歲之前可能死於癌症。統計中心預料該65歲或以上人士患癌及癌症死亡宗數會持續上升，對社會造成的負擔仍然十分沉重。

過去10年，男性整體癌症的發病率在過去十年間似乎是平穩的， 但女性的發病率則觀察到呈上升趨勢。就死亡率而言，本港男性和女性死於癌症的風險都有顯著下降趨勢，分別下跌2.2%和1.1%。

香港癌症資料統計中心總監姚浩然指，癌症新症宗數較預期低5.8%，這可能是由於減少了尋求醫療服務的人數，繼而減少了在疫情大流行早期階段接受篩查和診斷。

癌症存活率的數據顯示，大多數癌症如果能於早期發現，其五年存活率會較晚期為高，如前列腺癌第一至三期的存活率達逾97%，而第四期的存活率則下降至 45%；甲狀腺癌第一至三期患者的存活率達逾95%；第四期的存活率則為69%，姚浩然再次強調及早診斷和治療的重要性。

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記者：鄧凱文