【戶外燈光約章】環境及生態局收緊要求　呼參與者將提早關燈

▲ 香港夜景。（資料圖片）

環境及生態局今日（28日）宣布優化《戶外燈光約章》，並呼籲各界響應關掉不必要的戶外燈光，為市民提供較理想的晚間作息環境。



環境及生態局指，戶外燈光工作小組檢視了《約章》的成效，就如何進一步減少戶外燈光可能做成的滋擾作出建議，包括從戶外燈光裝置的運作時間和模式兩方面着手優化《約章》，收緊關燈要求。政府接納建議，《約章》將會增設要求更嚴格的級別，參與者會在更早的時間（即晚上十時至翌日早上七時）關掉相關戶外燈光裝置。在運作模式方面，《約章》參與者須較現時提早一小時（即由晚上十一時提前至晚上十時）關掉動態的燈光裝置或將其轉為靜態模式。優化版的《約章》將於2023年1月1日生效。

《約章》邀請戶外燈光裝置的擁有人及負責人承諾在預調時間（目前是晚上十一時或午夜十二時至翌日早上七時）關掉對戶外環境有影響的裝飾、宣傳或廣告燈光裝置。至今，《約章》獲得約4 800個參與者支持，來自物業管理、地產發展、酒店餐飲、零售、銀行、電訊、地產代理，以及學校、公用事業和公營及非政府機構等不同界別。

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責任編輯：袁澍