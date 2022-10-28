  • 26°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 17:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【戶外燈光約章】環境及生態局收緊要求　呼參與者將提早關燈

社會 16:54 2022/10/28

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

香港夜景。（資料圖片）

環境及生態局今日（28日）宣布優化《戶外燈光約章》，並呼籲各界響應關掉不必要的戶外燈光，為市民提供較理想的晚間作息環境。
 
環境及生態局指，戶外燈光工作小組檢視了《約章》的成效，就如何進一步減少戶外燈光可能做成的滋擾作出建議，包括從戶外燈光裝置的運作時間和模式兩方面着手優化《約章》，收緊關燈要求。政府接納建議，《約章》將會增設要求更嚴格的級別，參與者會在更早的時間（即晚上十時至翌日早上七時）關掉相關戶外燈光裝置。在運作模式方面，《約章》參與者須較現時提早一小時（即由晚上十一時提前至晚上十時）關掉動態的燈光裝置或將其轉為靜態模式。優化版的《約章》將於2023年1月1日生效。

《約章》邀請戶外燈光裝置的擁有人及負責人承諾在預調時間（目前是晚上十一時或午夜十二時至翌日早上七時）關掉對戶外環境有影響的裝飾、宣傳或廣告燈光裝置。至今，《約章》獲得約4 800個參與者支持，來自物業管理、地產發展、酒店餐飲、零售、銀行、電訊、地產代理，以及學校、公用事業和公營及非政府機構等不同界別。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：袁澍

銀行 酒店 廣告 物業 環境及生態局 物業管理

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
15:55 2022/10/27
【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫
20:27 2022/10/27
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫