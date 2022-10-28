【最新疫情】今日新增5,656宗確診　居油尖旺打2針27歲女染BQ.1.1

▲ 今日新增5,656宗確診，包括390宗輸入個案。（梁偉榮攝）

本港今（28日）新增5,656宗確診，為相隔一日後回落至6,000宗以下，其中本地感染佔5,266宗、輸入佔390宗；另增7宗死亡個案。此外，衞生防護中心公布一宗本地BQ.1.1亞系個案，涉居於油尖旺區的27歲女子，其已接種兩劑疫苗。

390宗輸入個案中，約64%共250宗於機場揪出、逾2成共83宗為抵港第1至3日樣本陽性、約14%共57宗人為抵港第4至7日確診。

學校個案方面，401間學校呈報535宗個案，涉452名學生及83名教職員；有9間學校共10班因出現群組感染，需停課7日，其中協康會王石崇傑紀念中心新增多於一個班別需要停課。

院舍個案方面，3間安老院舍共3名院友確診，5名院友需要檢疫，呈報陽性個案的安老院舍包括樂善老人院、環翠護老中心及和平之友護老院有限公司。

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0.1%及91.8%。

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記者：黃穎津、鄧凱文