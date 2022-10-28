【正能量】半工讀遊走美國和非洲音樂之旅　全港唯一女爵士鼓手盼向兒童推廣

▲ 樊麗華（Anna）受父母薰陶感染，自小已喜愛音樂，更成為本港唯一女性爵士鼓手。（受訪者提供）

電影《金枝玉葉》中張國榮最大的心願是到非洲玩音樂，和非洲人一起打鼓。當年的電影橋段，其實也是不少音樂家的宿願。本港少有的女爵士鼓手樊麗華（Anna）便是其一，幸運的是她多年前就已經得償所願，曾到過西非，更和當地村民一起打鼓、唱歌、跳舞。然而獨樂樂不如眾樂樂，回港後她決定推廣爵士樂。

成為類別稀罕少數的音樂家，並非Anna一開始所預料到的事，但她對音樂的熱愛，的確早就開始。「3歲學鋼琴，家裏又經常開着收音機播歌，音樂就像是生活的一部分。」那些年，父母既聽徐小鳳、梅艷芳、羅文的粵語流行歌，同時又喜愛聽英文經典金曲。「他們經常播黑膠，類型是那些Motown Oldies，像《Smoke Gets In Your Eyes》那類。雖然是流行歌的旋律，但編曲其實很Jazz的。小時候聽到會覺得很特別，為甚麼這些歌的拍子、曲風和本地流行曲那麼不同。」

Anna笑指大概那時爵士樂的種子就在心裏埋下了。「後來哥哥做暑假工買了套鼓放在家裏，但買了後他升讀大學要住宿舍，反而是我時不時去打幾下。」那是她第一次接觸打鼓。當時的她已學了鋼琴多年，對節奏和樂理也有一定的認識和掌握。一打之下，她就喜歡上了鼓聲獨特的節拍感。

古典樂學生轉打鼓

Anna在浸會大學讀音樂，馬上讓人認為是個不憂柴米的富家子女，不然怎會選個畢業即可能失業的藝術科。「我不是呀！我當年也是自己邊做part-time邊讀的，而且一開始家裏也不支持。」原因離不開難以維生，不過幸運地有哥哥出手幫忙。「其實我自細就想做演員，即是百老匯那些音樂劇，在台上又唱又跳又演。哥哥說：『我幫你求下情啦，不過你最多只可以玩音樂㗎喇！』」Anna笑着解釋：「因為父母已講明不會讓我做話劇。」

▲ Anna有份參與於今年5月舉行的張敬軒演唱會，作為台下音樂班底一份子。（受訪者提供）

入了音樂系，課堂上的全是古典樂曲，課餘後她玩的卻是爵士樂。Anna說起源由：「大學時老師組了隊Jazz Band，彈琴的已有好幾個，Drum Set卻沒人打。我心想試一試又何妨？感覺又ok喎！」

Anna笑說直到現在自己仍然喜歡鋼琴，閒時也有練彈，但打鼓帶給她的震撼和激動，卻是前所未有，甚至引領她衝出香港，直闖爵士鼓的殿堂——美國柏克萊音樂學院。

「在波士頓時我學到很多，也體驗了很多，因為那裏的氛圍是大家都熱愛音樂、享受音樂，而且每個人都很願意分享。學校很好，我因而接觸到更多爵士鼓的種類、曲風，甚至是背後的歷史，例如巴西、古巴、非洲的音樂，或是美國的街頭音樂，以及最普遍的Country Music（鄉村音樂）。」Anna指那段時期網絡正興起，學生或音樂人會在網上尋找「Jam友」。「有點像交友網，但不是找約會對象，而是找鼓手、琴手或結他手、歌手！」

體驗西非喪禮音樂

以為她飛到美國學爵士鼓已經相當熱血，誰知Anna竟不止於此，更去到非洲迦納，在當地鄉村生活個多月，每天和村民一起跳舞、打鼓、唱歌。「那次是大學的老師帶隊，像遊學團，住村屋，即是泥屋。我們會上堂，學當地的西非音樂，放學後就去蒲。」Anna說起當地的酒吧和的士高，笑言最大特色是「很熱」，而說到最畢生難忘的，則是體驗當地的喪禮。

「那是每個喜愛非洲鼓的人都想經歷的，因為他們的喪禮並不是一件傷感的事，反而是在慶祝生命的循環，大家會跳足7日7夜的舞，24小時鼓聲不停，整個喪禮就需要幾組人輪流打鼓、跳舞和唱歌。」她說。

▲ Anna不只到美國波士頓留學專修爵士殼，更曾到西非國家迦納個多月，跟當地村民一起生活。（受訪者提供）

經歷了美國和非洲的音樂之旅，Anna切身體會到音樂與人、與生活息息相關，且無處不在。「我想這是外國和香港最大的不同，音樂在香港像是割裂出來，和其他東西彷彿隔開了；但在美國、非洲，音樂就在生活、文化當中。」那些留學帶給她的啟悟，讓她不再迷惘於畢業後的路向。「我很幸運可以經歷這麼多難得的體驗，所以更想將自己學到的、喜歡的、覺得很有價值的音樂，回來香港教給別人。」

創作兒童爵士音樂劇

Anna從各種層面著手，她組成爵士樂隊，經常參與演出；到學校向學生表演、講解；也做老師，開班教鼓。適逢今年的「自由爵士音樂節」，她特別為小朋友和家庭而創作一齣爵士音樂劇。「我特別設計了一套兒童音樂劇，名《Amazing爵士星球》，很適合小朋友或對Jazz未有認識的人。當中會有兩位小丑粧扮的dancers，由他們去演繹一些基本爵士舞蹈，因為爵士樂的最初就是舞曲，後來才慢慢演變至純音樂或更複雜的曲種。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

這齣充滿童趣的音樂劇，糅合節奏感強勁的爵士樂、有趣的故事內容、舞蹈、雜技和互動的元素，來引發小朋友對音樂的好奇。當中更會滲入不少爵士樂小知識，擴闊他們對音樂的視野。「這個音樂劇不只給小朋友看，也是為了家長而設，當中會有一些很gentle的message想帶給香港的家長。」究竟當中是甚麼神秘信息，Anna則笑言先賣個關子。

中學時的音樂課唱過哪些歌大家或許早已忘記，但聽到美妙旋律而感到身心放鬆的時刻，每個人都試過。音樂既不只是流行曲，也不應該是高冷的藝術演奏。Anna從打鼓中感受到的興奮和愉悅，是音樂家的快樂，但令她真正陶醉的，是互動性的音樂。「表演的快樂是看見、感受到觀眾、聽眾的享受。」

記者：王嵐