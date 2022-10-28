【男士健康】經常自慰可導致脫髮？　性專家揭背後真相

▲ 許藍方近日於節目揭開自慰導致脫髮的謎思。

網上一向盛傳「經常自慰可導致脫髮」。對於這說法，台灣有最美博士稱號的許藍方近日則認為是坊間謬誤，指因頻繁射精導致維他命A流失不太可能，除非一天24小時瘋狂DIY，但相信當事人那時已經「會打出血吧」。

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鑑於早前有英國植髮專科醫師指稱，瘋狂自慰者會「嚴重缺乏維他命A，髮際線會出現明顯惡化」的說法，許藍方解釋，維他命A缺乏的確和脫髮有關，而精液中含有維他命A也是事實，不過射精時所流失的維他命A要多到脫髮是不可能的。

她進一步解釋，要導致脫髮的程度，恐怕是要一整天24小時不停自慰，精液量達到一定程度後，才能使維他命A長期流失繼而掉髮。不過，由於睪丸儲存是有限制，一天精液量也沒有那麼多，所以結論是「自慰並不會脫髮」，又笑言「你可能一天24小時不停打嗎？會打出血吧？」

許藍方認為心理影響生理，建議男性若認為射精導致「心理上的落髮」，可攝取胡蘿蔔，如果要生打成汁喝建議添加一點油脂，以達到更好吸收的效果。她強調，如果因為擔心會禿頭而困擾「到底要不要自慰」，反而可能因壓力而產生圓形禿，並非自慰所導致。

許藍方又強調一個人是否會禿頭大多取決於遺傳基因，原因在於男性荷爾蒙要作用於毛囊上，會先轉化為二氫睪固酮DHT，必須有禿頭基因加上DHT的因素才會禿頭，如果本身不具有禿頭基因就沒事。她又慨嘆民眾無需太過妖魔化自慰行為，苦笑「明明就是很享受，硬要想很恐怖的。」

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責任編輯：羅嘉欣