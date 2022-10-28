【康泰清盤】蟬聯14年顧客最多的旅行社　曾靠6大策略助發家

▲ 康泰旅行社。（資料圖片）

在港成立逾半世紀的康泰旅行社，其母公司凱撒同盛發展股份有限公司今日（28日）發出公告，指昨日董事會會議已通過，同意康泰旅遊社啟動自動清盤。清盤消息令人唏噓，康泰旅行社於1966年在香港成立，屹立香港半個世紀，「身心康泰」家傳戶曉，不得不說是盛載了香港幾代人的旅遊回憶。

康泰除了是香港歷史最悠久的旅行社之一，亦是香港最具規模的旅行社，分社遍布香港、澳門及中國內地。業務涵蓋旅行團、自遊行、郵輪、機票、酒店、獎勵旅遊(M.I.C.E)、私人組團、遊學服務及海外婚禮等。同時，康泰旅行社多年來穩佔市場領導地位，連續14年成為參加人數全港最多的旅行社。2013年康泰獲國家旅遊局批准，成為CEPA全國第一家粵港合資出境組團旅行社，在深圳及廣州均設立分社，將香港式的優質服務引進內地，是旅遊業界的領導先驅。

當時成功引領全行的秘訣是什麼呢？在產品策略方面，康泰旅行社以經營高質、高端、主題及深度遊為目標，以迎合旅客日新月異的旅遊需求。

1.旅遊路線廣：康泰的旅遊線路早已遍及亞洲、歐洲、非洲、南美洲、北美洲、南極以及北極，帶領旅客足跡走遍世界。康泰亦不滿足當下，一直發掘嶄新旅遊路線，開發香港旅客未曾踏足的國度。 2. 敢於創新，不斷開拓特色主題旅遊產品：美食、攝影、運動為主題的旅行團及自遊行多姿多彩。 3. 名人帶團：康泰也是業界開創邀請名人帶團的先河，曾邀請陶傑、楊貫一、蘇施黃、黃永幟、梁文韜、紀曉華、周秀娜等分別擔任星級領隊及策劃行程，未來我們會不斷開拓「旅遊+」概念的主題旅遊產品，邀請更多名人和KOL聯乘合作，讓旅客體驗更多不同旅遊特色。 4.優質管理團隊：康泰擁有經驗豐富的專業團隊，組織架構完整，各部門分工嚴格。自2001年起，康泰已實施「全面優質管理模式」（TQM）。2006年成為全港首間全線服務考獲ISO9001品質管制證書的旅行社，優質服務備受肯定。 5. 不斷的人才培訓：康泰擁有龐大而專業的前線及內部團隊，並為員工提供全面入職及在職培訓，包括產品介紹、銷售技巧培訓、語言提升課程等，以強化員工的專業知識及技能。此外，康泰亦曾與各大旅遊局合作，推薦員工考取如「澳洲旅遊專家」、「南非旅遊專家」等資格。員工用心服務的出色表現獲得多方面肯定，除了經常獲顧客來信表揚，亦在不同比賽及選舉當中獲獎。 6.回饋社會：作為「商界展關懷」機構之一，康泰一直履行良好企業公民責任，利用辦旅遊優勢，回饋社會。康泰過去曾舉辦「狀元旅遊萬里行」活動，先後到訪北京、台灣、杭州、山東、沙巴、首爾、新加坡等地，讓莘莘學子體會到「讀萬卷書，行萬里路」的真諦。2005年成立「開心義工團」，推動員工發揮關懐社群的企業精神，利用工餘時間積極參與各項公益活動。

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責任編輯：袁澍