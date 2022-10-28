  • 25°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 18:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【季前賽劇透】第6集劇情預告　河馬因一事激怒阿孝被趕走【多圖】

娛樂 17:56 2022/10/28

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

《季前賽》

ViuTV劇集《季前賽》由姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉、張繼聰、郭嘉駿、梁業、葛綽瑤主演，第5集劇情講到光仔得知敏叔早已原諒自己，聲淚俱下──原來，一切都是喪波在暗中安排……

第6集（28/10） 
 
喪波（張繼聰飾）找來光仔（郭嘉駿飾）加入痴漢隊，再根據各人的專長和獨特性，分派在球場的位置。

為針對阿德（呂爵安飾）的走位問題，喪波安排光仔人釘人，令德無法再得心應手去起手，要臉的阿德缺席練習逃避光仔。

球場外，光仔到阿德的公司當倉務員，二人水火不容。最後關家姐出手，懲罰二人通宵加班。

深夜，二人御下心防，光仔道出有案底的往事，阿德亦說出其實自己不無理想，只是不敢向關家姐直言。光仔鼓勵德場內場外都要學識走位，要為自己爭取有利位置，二人在一夜間破冰。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

阿良被上司吩咐接手同事Tim的爛攤子，面對欺壓，良竟再次選擇啞忍去避開衝突。

河馬逐漸融入孝的生活，除為老闆仔補習外，更為孝家打掃佈置，卻因一張家庭照而激怒了阿孝，更被孝趕出。

最新影片推介：關楓馨專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【季前賽】葛綽瑤首拍劇即與姜濤談情　Yoyo不怕姜糖不滿：BB級感情線
18:04 2022/10/25
【季前賽】葛綽瑤首拍劇即與姜濤談情　Yoyo不怕姜糖不滿：BB級感情線
【季前賽】張繼聰與姜濤鬥波無年齡隔膜 　阿聰樂意接觸年青人：否則很易脫節
19:36 2022/10/26
【季前賽】張繼聰與姜濤鬥波無年齡隔膜 　阿聰樂意接觸年青人：否則很易脫節
【野人老師X季前賽】李敏曾歷戶口僅剩3位數　父母反對下堅持入行：這是我的人生
18:10 2022/10/27
【野人老師X季前賽】李敏曾歷戶口僅剩3位數　父母反對下堅持入行：這是我的人生
【季前賽】Yoyo幻想小劇場超爆笑　姜濤+Yolica齊日語演出獲讚
10:27 2022/10/27
【季前賽】Yoyo幻想小劇場超爆笑　姜濤+Yolica齊日語演出獲讚

你可能感興趣

【季前賽】葛綽瑤首拍劇即與姜濤談情　Yoyo不怕姜糖不滿：BB級感情線
18:04 2022/10/25
【季前賽】葛綽瑤首拍劇即與姜濤談情　Yoyo不怕姜糖不滿：BB級感情線
【季前賽】張繼聰與姜濤鬥波無年齡隔膜 　阿聰樂意接觸年青人：否則很易脫節
19:36 2022/10/26
【季前賽】張繼聰與姜濤鬥波無年齡隔膜 　阿聰樂意接觸年青人：否則很易脫節
【野人老師X季前賽】李敏曾歷戶口僅剩3位數　父母反對下堅持入行：這是我的人生
18:10 2022/10/27
【野人老師X季前賽】李敏曾歷戶口僅剩3位數　父母反對下堅持入行：這是我的人生
季前賽 電視劇 ViuTV

最高瀏覽

【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
15:55 2022/10/27
【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫
20:27 2022/10/27
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫