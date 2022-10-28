【季前賽劇透】第6集劇情預告　河馬因一事激怒阿孝被趕走【多圖】

▲ 《季前賽》

ViuTV劇集《季前賽》由姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉、張繼聰、郭嘉駿、梁業、葛綽瑤主演，第5集劇情講到光仔得知敏叔早已原諒自己，聲淚俱下──原來，一切都是喪波在暗中安排……

第6集（28/10）



喪波（張繼聰飾）找來光仔（郭嘉駿飾）加入痴漢隊，再根據各人的專長和獨特性，分派在球場的位置。

為針對阿德（呂爵安飾）的走位問題，喪波安排光仔人釘人，令德無法再得心應手去起手，要臉的阿德缺席練習逃避光仔。

球場外，光仔到阿德的公司當倉務員，二人水火不容。最後關家姐出手，懲罰二人通宵加班。

深夜，二人御下心防，光仔道出有案底的往事，阿德亦說出其實自己不無理想，只是不敢向關家姐直言。光仔鼓勵德場內場外都要學識走位，要為自己爭取有利位置，二人在一夜間破冰。

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阿良被上司吩咐接手同事Tim的爛攤子，面對欺壓，良竟再次選擇啞忍去避開衝突。

河馬逐漸融入孝的生活，除為老闆仔補習外，更為孝家打掃佈置，卻因一張家庭照而激怒了阿孝，更被孝趕出。

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