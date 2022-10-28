【在路上】任賢齊赴香格里拉拍MV　遇高山反應險出意外

▲ 任賢齊到香格里拉拍MV。

任賢齊最近推出新歌《在路上》，小齊更為拍MV去了雪山拍攝，經歷一日四季及差點得到高山反應，幸好最後可以健健康康回來。

由於他正在內地拍攝綜藝節目《披荊斬棘》第二季，故小齊拍MV也得遷就節目錄影時間，最終選了去香格里拉及麗江雪山拍攝。

小齊謂當地海拔高達三千多米，他於MV中要不停騎電單車，拍攝中途驚覺自己開始氣喘，主動叫停。「我感覺到氣喘，導演未叫cut，我自己舉手叫停。高山反應不是好惹的，在這麼大的雪山，假如真的患了高山症，等他們運到我下山去搶救，可能已是翌日。以前經常拍旅遊節目，學了不少經驗，知道在這些祕景中，一定不能逞強。」

▲ 須在公路駕電單車。

小齊於雪山中一天經歷了四季，一小時前熱日當空，一小時後大風降雨，早上寒冷，中午回暖，晚上又降溫，他的電單車經過河道，半身盡濕。

他說：「這個MV有點艱辛，不過也有快樂時侯，我們在當地遇上牧民，原來是自己的歌迷，對方一見到我歡天喜地，馬上拉出家傳之寶白色毛牛讓我們拍攝，這是當地神牛，整個香格里拉也沒幾隻，真的謝謝他。讓我們有神牛客串。」

▲ 遇上神牛。

最難忘是第一次拍MV令他哭到眼腫！「他們叫我在半山對嘴唱歌，製作組放煙配合，山上風大，煙一吹遍報了整個山，煙大到伸手不見五指，我還得張開嘴去對嘴唱歌！不停吸煙進口中，狂咳之餘又被燻到變眼通紅，不停流眼淚，最後大家無奈苦笑！」

這一年，小齊不停在路上，因工作關係甚少回家，問到這首歌是不是他的心聲，小齊說也算是，當歌手以來，他的人生就一直在路上。

談到之前《披荊斬棘》節目，小齊每談到家人就眼紅紅，他稱：「我已經隔離第12次了。隔到自己也有點迷失。但為工作沒辦法。之拍節目內容剛好講到奶奶，又讓我想起爸媽，我就眼淺了。我雖然一直在路上，幸好近年科技發達，每天也會跟家人通電話、視像，所以還好啦。」

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