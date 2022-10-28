【不老秘訣】52歲古天樂堅持斷食10年　「23:1斷食法」定期吃一種食物

古天樂出道近30年，一直以來都以出眾外貌與精湛演技虜獲不少支持者，現已年過50的他依然非常有型，與出道相比更多添「男人味」。台灣營養師高敏敏最近就分享了古天樂多年來保持有型的秘訣，由飲食拆解古天樂的不老原因。

最新影片：

台灣營養師高敏敏日前在Facebook上分享了「古天樂23：1斷食法 斷食十年不老養生秘訣」，分析整理了他即使步入中年，但因堅持10年用「23：1斷食法」，所以還能保持著良好的狀態，並詳細介紹了「23：1斷食法」及講解當中利弊。

「23：1斷食法」又稱為One Meal A Day斷食法。當中的「1」代表規定每天只有1小時的時間可以進食，而「23」則代表每天有23小時要保持空腹，期間若感肚餓的話亦只能飲用不含熱量的飲品，如清水及無糖茶。

高敏敏續指，古天樂堅持了「23：1斷食法」10年，10年以來一直亦堅持只於傍晚6點左右進食，若遇到初一、十五的時候更會茹素。雖然，古天樂利用「23：1斷食法」幫忙維持身形的成效顯著，但這種斷食法並不適合所有人，也不宜長時間執行。若要長期執行「23：1斷食法」必須定期有營養師作出檢視與適當調整。

高敏敏指出，若民眾在執行「23：1斷食法」前，必需先了解自己是否合適，因並非每個人的身體也能負荷這種斷食法。而她亦不建議以下6種人進行「23：1斷食法」：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

文章獲營養師高敏敏授權轉載，原文內容見此

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

責任編輯：羅嘉欣