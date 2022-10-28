  • 25°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 19:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【不老秘訣】52歲古天樂堅持斷食10年　「23:1斷食法」定期吃一種食物

保健美顏 18:19 2022/10/28

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

古天樂出道近30年，一直以來都以出眾外貌與精湛演技虜獲不少支持者，現已年過50的他依然非常有型，與出道相比更多添「男人味」。台灣營養師高敏敏最近就分享了古天樂多年來保持有型的秘訣，由飲食拆解古天樂的不老原因。

最新影片：

台灣營養師高敏敏日前在Facebook上分享了「古天樂23：1斷食法 斷食十年不老養生秘訣」，分析整理了他即使步入中年，但因堅持10年用「23：1斷食法」，所以還能保持著良好的狀態，並詳細介紹了「23：1斷食法」及講解當中利弊。

「23：1斷食法」又稱為One Meal A Day斷食法。當中的「1」代表規定每天只有1小時的時間可以進食，而「23」則代表每天有23小時要保持空腹，期間若感肚餓的話亦只能飲用不含熱量的飲品，如清水及無糖茶。

高敏敏續指，古天樂堅持了「23：1斷食法」10年，10年以來一直亦堅持只於傍晚6點左右進食，若遇到初一、十五的時候更會茹素。雖然，古天樂利用「23：1斷食法」幫忙維持身形的成效顯著，但這種斷食法並不適合所有人，也不宜長時間執行。若要長期執行「23：1斷食法」必須定期有營養師作出檢視與適當調整。

高敏敏指出，若民眾在執行「23：1斷食法」前，必需先了解自己是否合適，因並非每個人的身體也能負荷這種斷食法。而她亦不建議以下6種人進行「23：1斷食法」：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

文章獲營養師高敏敏授權轉載，原文內容見此

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【減肥大作戰】減肥也可吃麥當勞　10款低脂食物輕鬆飽住瘦
18:08 2022/10/27
【減肥大作戰】減肥也可吃麥當勞　10款低脂食物輕鬆飽住瘦
【遊日飲食貼士】減肥也可吃日式串燒　跟營養師黃凱詩吃串燒次序不增磅
今日 16:23
【遊日飲食貼士】減肥也可吃日式串燒　跟營養師黃凱詩吃串燒次序不增磅
【不老男神】61歲劉德華凍齡6大秘訣　戒凍飲30年一款食物做早餐
14:07 2022/09/30
【不老男神】61歲劉德華凍齡6大秘訣　戒凍飲30年一款食物做早餐

你可能感興趣

【減肥大作戰】減肥也可吃麥當勞　10款低脂食物輕鬆飽住瘦
18:08 2022/10/27
【減肥大作戰】減肥也可吃麥當勞　10款低脂食物輕鬆飽住瘦
【遊日飲食貼士】減肥也可吃日式串燒　跟營養師黃凱詩吃串燒次序不增磅
今日 16:23
【遊日飲食貼士】減肥也可吃日式串燒　跟營養師黃凱詩吃串燒次序不增磅
【不老男神】61歲劉德華凍齡6大秘訣　戒凍飲30年一款食物做早餐
14:07 2022/09/30
【不老男神】61歲劉德華凍齡6大秘訣　戒凍飲30年一款食物做早餐
健康養生 養生 健康問題 減肥 Keep Fit 古天樂

最高瀏覽

【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
15:55 2022/10/27
【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫
20:27 2022/10/27
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫