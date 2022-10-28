【康泰清盤】藝人鄭裕玲曾任廣告代言人10年　多個經典廣告推東南亞團

▲ 康泰旅行社在港創立逾50年，藝人鄭裕玲曾擔任其廣告代言人10年。（影片截圖）

「天天出發，康泰做得到」、「搵康泰旅行社，你就sure win喇」，康泰旅行社在港創立逾50年，藝人鄭裕玲曾擔任其廣告代言人10年，這些對白都曾經在電視上播放，令康泰旅行社變得家傳戶曉、為人熟知的旅遊品牌。

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1977年，當時的政府立法規定僱員可享7天勞工假期，康泰旅行社即推出各款東南亞旅行團，以「早機去 晚機返 玩足七天」的噱頭吸客，藝人鄭裕玲在1984年獲邀成為其廣告代言人後，都在多個廣告中講過這句對白。

除了有鄭裕玲做廣告代言人，康泰在1986年也獨家贊助無線電視香港小姐的外景拍攝，往後也曾有多年繼續贊助香港小姐的外景拍攝。而2003年香港小姐新增「旅遊大使」獎，都是康泰旅行社創辦人黃士心的提議。

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回顧康泰旅行社歷史，由黃士心於1966年創立，成立之初主要業務為代訂機票，船票及營辦入境遊，當時僅有12名員工。1987年，佳寧旅行社倒閉，影響市民對旅行社信心，黃士心曾投放1000萬元設銀行定期，作為顧客賠償保證金。

至2003年，黃士心的兒子黃進達加盟康泰，並於2010年接手公司業務，但同年發生馬尼拉人質事件，事件導致領隊及7名團友死亡，康泰事後為領隊謝廷駿舉辦追思會。

黃氏父子在2011年將51%股權轉讓予海航背景的勝投國際，至2019年將餘下股權售予海航旗下凱撒旅業，並正式退出營運。

翻查資料，在2020年7月，旅遊公司Webport Limited（trading as RTS）曾向高等法院提出呈請，要求將康泰旅行社有限公司清盤。康泰發言人當時回應指，康泰財務穩健，事件屬資金轉賬在途原因導致時間延誤問題，並稱康泰已經準備好付款資金，相信很快可與相關公司解決問題。

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責任編輯：江麗盈