【搭飛機】家長帶幼兒坐飛機身心壓力大　資深空姐教3招安撫孩子開心上機

▲ 資深空姐教3招安撫孩子。（iStock圖片）

有人說父母不應帶三歲以下的幼兒乘坐飛機，因為他們不停哭鬧，極度滋擾其他乘客。

小朋友的哭鬧委實令人煩躁不安，無法在飛行中休息或工作。有受滋擾的乘客指摘航空公司，應阻止任何人作出擾民的行為，但要明白這類責任必須建基於可控制的範圍內。

舉例，有乘客不停要求喝酒，航空公司為了防止乘客醉酒鬧事，包括醉酒打人、咬人、踢東西或狂吐粗言穢語，空姐便會先發制人，在乘客未表現醉酒前，暫停向嗜酒者提供酒精飲料。

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至於幼兒乘客，他們根本無法控制自己的情緒，許多時他們哭鬧，是因為不適應機艙氣壓和環境，感覺不安和不適，於是以大哭大吵來引起父母關注與呵護，這是人類本能的表現，跟喝酒滿足後天的需求不同。

若說幼兒的哭鬧屬於不能接受的滋擾行為，那麼有些成人的行為也甚滋擾，例如不停放臭屁、口臭、有臭狐、不停揚聲說話、噴濃烈香水和塗藥油等等。難道航空公司應該把以上乘客都拒載嗎？

遇到幼兒乘客，請各位成人多一點包容，對父母乘客多一份體諒。

父母帶幼兒乘坐飛機，身心壓力其實很大。為免因無法阻止幼兒大哭大鬧而令自己情緒崩潰，家長可考慮以下做法：

一、選擇航班出發的時間，盡量避免跟孩子休息的時間相撞；二、多付一點錢，選擇客艙各區域第一排的座位，這樣就能騰出更多的空間給孩子活動，也不會因出入座位而滋擾其他乘客；三、提早到達機場，讓自己有足夠時間安排孩子吃喝玩耍，甚至上廁所。即使忘記帶備玩具，也可在機場補送孩子一份禮物，大人小孩都開心上機。

文章原刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「多一點包容和體諒」。

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