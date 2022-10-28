【我揀我想睇】《男親女愛》成民選最想重溫劇集　鄭裕玲黃子華「世紀之吻」深夜再現

適逢踏入台慶55周年，翡翠台自本月8日起於深夜時段推出「傳承‧經典55」系列，頭炮系列是重播數碼修復版的《楊家將》、《成吉思汗》及《大都會》，勾起不少觀眾集體回憶。

明晚（29日）起將一連9晚將播放一系列「經典無綫電影」，包括《諜血黃埔灘》、《霓虹姊妹花》及《八月鬱金香》等。之後緊接推出《我揀我想睇》之「我們的...」系列，而續接的「難忘記...」系列播放詳情稍後公布。

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為隆重其事，相關系列特別增設觀眾投選部分，為期兩周的投票於昨（27日）午12時結束，投票結果於今日於TVB Facebook專頁公布，最終由鄭裕玲（Do姐）及黃子華主演、於2000年首播的《男親女愛》以23.3%總票數成為「我們的...」系列第一位，並落實於11月7日（星期一）深夜起播放高清版本。

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而「難忘記...」系列則由苗僑偉（三哥）、翁美玲及劉丹主演、1984年首播的《天師執位》以29.8%總票數佔據第一位。

一直被網民譽為「神劇」的處境喜劇《男親女愛》，講述「事業得意，情場失意」的律師毛小慧（Miss Mo，鄭裕玲飾）與惡名遠播的蠱惑師爺余樂天（黃子華飾），由鬥氣冤家發展為情侶的故事。由於二人經常妙語連珠，加上劇情輕鬆爆笑，2000年播映期間大結局最高收視50點，觀眾人數319萬，成績斐然。

除了造就不少經典對白，包括：「你同我Off啦」、「又如何？」等，當年Do姐與子華長達30秒的「世紀之吻」亦掀起全城熱話，即使相隔22載，這對「經典銀幕情侶」早前於電台節目合體仍引發騷動，令大批網民「敲碗」嗌重播《男親女愛》，相信下月勢必再掀深宵煲劇潮。

由苗僑偉與已故「一代美人」翁美玲合拍的《天師執位》開創天師劇先河，該劇主要講述張天師（劉丹飾）與宣慈（石堅飾）之間的正邪大戰，及徒兒司徒文武（苗僑偉飾）與林楚燕（翁美玲飾）之間的動人愛情故事。楚燕對文武一往情深，可惜因文武嫌棄其刁蠻，於大婚當日憤然休妻。

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期間文武迷戀花凝鳳（蔣麗萍飾）並慘遭利用，原本浪子回頭欲與楚燕重修舊好，可惜就在此時楚燕元神遭魔頭所奪，救妻心切的文武冒險修練心魔大法，可惜惹來無窮後患……由於劇集播出後好評如潮，當中經典的捉元神及撲蝶場口更是令人相當難忘，與「難忘記」極為貼題。《天師執位》於首播翌年（1985年）即馬上重播，翻查紀錄，該劇對上一次於翡翠台重播至今相隔已久，難怪一眾網民紛紛留言表示期待與該劇深宵「再會」：「一直都等緊《天師執位》重播」等。

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