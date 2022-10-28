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【早睡美肌】堅持10點入睡持續286天 女大學生肌膚不再暗啞逆轉回春

保健美顏 19:11 2022/10/28

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現今都市人都習慣夜睡，但有沒有想過早點上床睡覺可令肌膚保持光澤有彈性？廣東一名的女大碩士學生，因為長期捱夜而令到皮膚暗啞、法令紋加深及眼袋越來越大，愛美之心促使她下定決心改變睡眠時間，最終逆轉皮膚質素！

該名廖姓女大學生在社交平台分享了一個「10點睡覺」的計劃，並堅持了286天，她更每天自拍一張正面照記錄肌膚轉變的過程。有網民把她的前後照片作對比，發現廖姓女生的皮膚有明顯變亮、黑眼圈變淡、眼袋收細、令紋也沒這麼深如同「回春」，更成為内地的熱搜話題。

最新影片推介:

内地傳媒報道指，廖姓女生在大學時期讀書捱夜及盡情玩樂，導致睡眠不足，讀碩士一年級時更因生病差點要休學，醫生建議她不要再熬夜。廖女也察覺皮膚質素下降了不少，於是便狠下心開始督促自己每天準時10點睡覺，更以每天拍照作記錄。

廖同學表示，在實行計劃期間，一個月只有一、兩晚因為做實險或出去玩樂而「破戒」，其餘時間都能緊守10點睡覺的指標。她開心指出

長期堅持下來，不僅身心更有活力，而且黑眼圈和法令紋有改善。

現在她變得更熱愛生活，整個人充滿活力，更有意外收穫便是乳腺結節也有在變小，所以她希望自己以後也能繼續堅持！

    點擊圖片放大
    +3
    +2

看到了廖同學的成效，很多網友也受到感染，而且還開了一個「早睡」群組，互相鼓勵監督。不過，也有網友表示知道早睡是好的，但要實踐起來確實是太困難了,

晚上下班後湊孩子﹑煮飯﹑做家務，沖完涼基本半夜了，再刷刷手機，很困也捨不得睡，一般1點半2點左右睡覺！

道出了不少「夜貓族」的心聲和無奈。

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責任編輯︰陳咖希

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