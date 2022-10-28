【正能量】教大向8人頒授榮譽博士及榮譽院士　得主蘇樺偉盼其經歷可鼓勵他人

▲ 殘奧金牌得主「神奇小子」蘇樺偉獲頒教大榮譽院士。（教大提供）

香港教育大學今日（28日）舉行榮譽博士及榮譽院士頒授典禮，表揚8位傑出人士的卓越成就，及對教大、教育界和社會所作的貢獻。其中殘奧金牌得主「神奇小子」蘇樺偉獲頒榮譽院士，他在致辭時說希望其成長故事和所遇到的困難，可以鼓勵他人及帶來正能量，又感謝在不同階段幫助過他的人。

獲頒榮譽博士的包括騰訊公益慈善基金會榮譽理事長陳一丹、為復旦大學文史研究院及歷史系特聘資深教授葛兆光、國際知名導演張藝謀；獲頒榮譽院士則包括嗇色園黃大仙祠監院李耀輝（義覺）、佳寧娜集團控股有限公司主席馬介欽、柏斯音樂集團總經理及業務發展總監鮑吳愛岑、香港中華廠商聯合會會長史立德、殘奧金牌得主蘇樺偉。

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蘇樺偉致辭時，自稱是一個喜歡跑步的殘疾人，形容跑步是其的快樂泉源，他亦一直相信努力可以改變一切，「只要有付出,就會有成績。」他又說，近兩年因關於他及母親的電影上映，加上奧運熱潮，令不少人想起他以往的表現，希望市民可以從電影中獲得一些啟發：

希望我的成長故事和遇到的困難，可以鼓勵其他人，帶給大家正能量。我亦希望香港人在日常生活中，都可以多多關注殘疾運動員和殘疾人。

蘇樺偉多謝曾經在不同階段幫助他的人，亦特別感謝其母的照顧和鼓勵、教練們的支持和陪伴，他亦感謝香港殘疾人奧委會、香港傷殘人士體育協會、藝人劉德華先生、古天樂及吳君如：「沒有你們,就沒有今天的蘇樺偉！」

獲頒榮譽人文學博士學位的張藝謀就說，如今世界變得波詭雲譎、錯綜複雜，年輕人要面對複雜世界的新挑戰，不僅要有豐富的知識積累，還要有實踐的鍛鍊和新的思考。他形容，教育現時有至關重要的作用，特別是對年輕人的成長，正確的引導和學習能夠培養年輕人獨立思考的能力。作為電影導演，張藝謀說，希望能夠通過其作品，影響更多的年輕人，也希望能夠為教大的教育事業，貢獻出自己的力量。

頒授典禮由教大校董會主席黃友嘉主持，教大校長張仁良在致辭時向8位傑出人士致敬，並歡迎他們加入教大的大家庭。他說，他們雖然來自不同背景和界別，卻同樣擁有無比的熱誠、堅毅的意志，以及深厚的家國情懷，「實為後輩楷模」。

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責任編輯：黃悅晴