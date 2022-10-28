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【中共二十大】李家超籲政府領導官員及全體公務員　深入學習貫徹二十大精神

政治 18:03 2022/10/28

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公務員事務局今日在政府總部，舉辦二十大精神座談會，由行政長官李家超主講，有超過130人出席。（政府新聞處）

公務員事務局今日在政府總部，舉辦二十大精神座談會，由行政長官李家超主講。他形容，正確了解二十大精神，有助更了解國家政策，亦有助「一國兩制」行穩致遠，更好地發揮自身優勢和特點，共同建設美好香港。

座談會有超過130人出席，包括司局長等主要官員、行政會議成員、常任秘書長及部門首長。李家超在座談會上指出：「二十大全面總結了新時代以來。國家取得的重大成就和寶貴經驗，深入分析國際國內形勢，並對未來5年的發展制定行動綱領，從戰略全域上對國家事業作出規劃和部署，具有深遠的現實意義，更具里程碑式的歷史意義。」

他續指：「二十大報告強調，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，並系統闡述了『一國兩制』的新理念、新思想、新戰略，提到支持香港發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，以及發揮優勢和特點，更好融入國家發展大局，是推動香港『由亂到治』走向『由治及興』的重要行動指南。」

公務員事務局今日在政府總部，舉辦二十大精神座談會，由行政長官李家超主講，有超過130人出席。（政府新聞處）

李家超又寄語一眾出席官員：「我希望特區政府領導官員及公務員能深入認識二十大精神，繼續以總書記對香港提出的『四個必須』和『四點希望』作為施政藍圖，以自身所長，貢獻國家和香港。」

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，特區在國家的定位是基於特區的優勢，應更好地融入國家發展大局；又寄語部門首長鼓勵同事多認識國家，而公務員學院亦會舉辦當代中國和總體國家安全觀的培訓課程。

另外，律政司副司長張國鈞、政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、民政及青年事務局局長麥美娟，以及公務員學院院長郭蔭庶，亦在座談會上分享看法和感受。

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責任編輯：胡偉明

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