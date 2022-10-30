【校長專訪】傳統女校糅合現代教學收生重品格　九龍真光中學校長︰發掘學生獨特性

▲ 九龍真光中學李伊瑩校長指學校必須提供多樣化活動，協助學生發掘的獨特性與潛能。

身穿旗袍校服、紮孖辮的女學生，必定來自傳統女校，當中香港4間真光中學便以藍色旗袍校服聞名。創校於1872年真光，今年適逢150周年校慶，4間真光攜手舉辦一連串活動，當中九龍真光中學（下稱九真）更邀請了歌手張敬軒到學校獻唱。學生讚揚李伊瑩校長開明，帶領九真糅合傳統與現代教學。

張敬軒到校演出讚學生可愛

身兼九龍真光中學、小學及幼稚園部總校長的李伊瑩表示，張敬軒與真光一樣來自廣州，也得知他是基督徒，當時全靠副校長及校友透過人脈關係聯絡上張敬軒，當他得知是重要且有意義的校慶活動，便一口答應來學校獻唱兩首歌《遇見神》及《櫻花樹下》。軒公在演出當日獲學生司儀送上花束，更讚揚學生司儀可愛及在台上合照，並與全場師生大合照，毫無架子。

▲ 張敬軒讚揚學生司儀可愛。（學校提供相片）

其中一名學生司儀中四的予昭玥感謝學校給予機會，可以近距離看到一個精湛表演，真是很興奮和感恩。另一學生司儀中五的關愫心則讚揚張敬軒好人、幽默，「好多謝學校，多謝校長與時並進。」

▲ 李伊瑩校長希望每位學生都可在九真找到一片天，因為人有很多不同特質，學校最重要讓學生找到發揮空間。（林宇翔攝）

真光4校聯手賀150周年校慶

本港學校度過150周年絕不簡單，李伊瑩校長表示，全港4間真光為校慶舉辦了一連串活動，4校師生亦有合作交流，更聯繫至校友、家長及公眾人士層面，還有真光的小學部和幼稚園部，活動涵蓋了不同年齡層，包括合唱團演出、電影放映會、生涯規劃分享會、箏團演出、歷史話劇、校慶運動會、中小幼教育薈萃等。

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李伊瑩校長自2010年起擔任九龍真光中學校長，致力為傳統女校發展新教學，其打造不少全新活動室，讓學生在傳統與現代教學中吸取知識。李校長認為，學生要先了解自己的根，了解當中的傳統文化價值並傳承下去，同時要有創新性面向未來，因此李校長積極舉辦不同類型活動，幫助學生發揮潛能。

年青人好有創意，又很喜歡學習新事物。我有個心願，希望每位學生在九真都可找到頭上一片天空，我覺得每個學生都有自己獨特性，有些人較文靜、有些較好動；有些喜歡語文、有些喜歡數理，人有很多不同特質，學校要提供多元化機會，讓學生發揮所長。

▲ 李校長有兩名女兒，細女趁暑假跟媽媽一起到幼稚園部做義工，教小朋友閱讀及操作機械車。（學校提供相片）

教兩女兒獨立處事有堅毅精神

李校長育有兩名女兒，長女已踏足社會工作，細女17歲大，她教女也十分尊重女兒的性格和喜好，接受她們的特質，再加以引導，鼓勵她們獨立處事及解決問題，如果女兒真的解決不了，她才會出手幫忙，希望女兒多嘗試，遇到困難時表現出堅毅的精神。她同時著重培育女兒和學生們的品格、待人處事的態度，必須互相尊重和包容，否則在人際關係上出現太多角力，會大大影響情緒。

▲ 「德馨學舍」充滿中華文化氛圍，並設有幾部大型平板電腦。（林宇翔攝）

訪問當日，李校長聯同3位女學生帶領參觀學校，彼此言談甚歡。中三學生梁善瑜讚揚學校親切、好關心同學，「她經常找我們談天，問候我們心情如何，以及學業有否進步等。」中四的予昭玥則欣賞校長非常勤力，為人優雅和美麗，是美貌與智慧並重。

李校長是中、小、幼稚園部的總校長，我知道她有很多事情要辦，但每朝早她有多忙碌也好，她總會在學校門口與學生交談，了解我們有甚麼學習問題，她更會記著我們每人所說過的話。

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學生讚校長願意聆聽心聲

李校長感謝學生意見，並指出學校每年舉行師生交流會，各班會選兩個代表，分級與校長、副校長和助理校長一起反映意見。李校長認為，師生必須有坦承的溝通，才能幫助學校進步，並培養學生對學校的歸屬感。

行遍整間九真校舍，李校長最喜歡「德馨學舍」，是「糅合傳統與現代教學」的表表者。德馨學舍用上中國傢俬和建築風格去建構，充滿中華文化氛圍，學生可以在舍內學習書法、棋藝、茶道等文化體驗課。此外，舍內亦設有幾部大型平板電腦，學生可以從中學習臨帖或看其他視訊。

▲ 李伊瑩校長（左四）與學生關係良好，更獲學生讚揚是一位勤力、關愛學生的校長。（林宇翔攝）

另一具特色的多媒體學習室，學生會在此上音樂課，當中包括電子作曲課程，學生會分組創作，好作品會被輯錄成CD出版，學生可利用多媒體學習室的先進設備及音樂軟件做創作。

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英文科跳出課本上舞台表演

至於家長十分關心的語文課程，亦有不少跳出書本的活動，中一生會參與一個「Page to Stage」的活動，老師會教導學生閱讀英文名著，然後全級學生一齊演出關於那本名著的話劇，既能學到英文，又能建立友誼，全校師姐和中一生家長都會一齊欣賞這套劇。

至於中文科亦有主題教學，今年的主題是「禮文化」，鼓勵學生多看一些關於「禮」的文章和舉辦相關活動，學生們更齊心製作了一本真光禮儀手冊。數學科則給合了STEM教學，學生設計一些「模組」以解決數學難題，還得到教育局前來拍攝短片介紹，以數學帶動STEM發展。

▲ 九龍真光中學是本港4間真光學校之一。（林宇翔攝）

校長分享收生條件︰首重品格

九龍真光中學是一所位於九龍塘的資助女校，主要收取第一派位組別（Band 1）學生，其聯繫小學是九龍真光中學（小學部），每學年約有6至7成小學部女生能直升至中學部。

作為一間傳統女校，李校長坦言叩門收生方面特別重視品格，「我覺得最重要就是懂得尊重別人，並要培養出讀書習慣。」學校亦注重兩文三語，會看重語文能力，也非常歡迎學生有各方面興趣，「不同專長我們都會考慮。」

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記者︰林綺玲