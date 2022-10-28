【康泰清盤】特設電郵優先處理康泰員工履歷　東瀛遊禤國全：盼挽留旅遊業界人才

▲ 東瀛遊特設電郵，接受受清盤事件影響的員工履歷，將獲優先處理。（資料圖片）

在港成立逾半世紀的康泰旅行社，其母公司凱撒同盛發展股份有限公司今日（28日）發出公告，指康泰旅遊社將啟動自動清盤，目前已不能償還到期債務，詳情即看：【下一頁】。東瀛遊稱對康泰結業感相當痛心，為挽留旅遊業人才，將特設ht_career@egltours.com，受清盤事件影響的員工，可將履歷電郵至該地址，將獲優先處理。

東瀛遊指出，公司其中一位創辦人亦曾於康泰旅行社任職，深深受其培育之恩，故特設電郵，期望為旅遊業界挽留人才，也盼同行共渡時間。

東瀛遊執行董事禤國全說，疫情期間旅遊業人才流失嚴重，以其公司為例，曾經要放半個月左右的無薪假，員工為了生計會選擇離開。雖然旅遊業現漸見曙光，但很多人仍抱住觀望狀態，「依家喺樽頸位，有啲人可能想返嚟，但又驚過幾個月會有變數。」他認為，康泰作為培育過很多旅遊同業的公司，如果受事件影響人士有意留在行業內發展，都希望可挽留他們。

禤國全指出，受惠於日本開關，而航空公司近日陸續加開飛往日本的航線，每月團數增至9月的40多團。他直言近日公司較忙，「Counter本身有10個，但都淨係開得3、4個。」目前仍正招聘不同部門的員工，除領隊導遊外，亦涉及會計、資訊科技的同事。

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記者：黃悅晴