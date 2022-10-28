【康泰清盤】積金局揭康泰遲交供款　另拖欠3名員工供款　金額總數涉2萬元

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康泰旅行社擬啟動自動清盤，積金局表示關注，並提到據該局調查資料顯示，康泰未為約250名員工繳交7月及9月因遲供款而須繳交的附加費，另外拖欠3名員工今年6月至9不同供款期的強積金供款月，總款約2萬元。

積金局表示，關注康泰旅行社擬啟動清盤事件，就事件已主動跟進違規個案，致力為受影響計劃成員追討欠款。

根據積金局調查資料顯示，康泰旅行社未有為3名員工繳交涉及今年6月至9月不同供款期的強積金供款，以及未有為約250名員工繳交7月及9月由於遲供款而須繳交的附加費，金額總數約為2萬元。

局方表示，將代受影響僱員追討有關拖欠供款，包括展開民事申索。如該公司最終因資不抵債而被清盤，局方會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明，如其後收到清盤人分派的款項，會把款項交予強積金受託人，並存入受影響僱員的強積金帳戶。

積金局呼籲，若有關員工懷疑出現拖欠強積金供款情況，可透過積金局熱線29180102或電郵（mpfa@mpfa.org.hk）與積金局聯絡，以便局方跟進並提供協助。

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記者：江麗盈