【中共二十大】駐港公署舉辦二十大精神宣介會　逾百外國機構及商會代表參與

▲ 逾百名代表參加外交部駐港公署舉辦的二十大精神宣介會 （外交部駐港公署提供）

外交部駐港公署今日（28日）舉辦中共二十大精神宣介會，外國駐港機構及商會等逾百名代表參與。公署特派員劉光源全面介紹大會的歷史性意義和二十大報告的主要精神，除了提及「中國式現代化」，亦呼籲外國在港人士更加全面準確理解「一國兩制」方針，對香港發展堅定信心，做香港繁榮穩定的促進者。

劉光源指出，「中國式現代化」既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色，極大豐富了現代化理論、拓展了現代化實踐，為人類實現現代化提供了新的選擇。又形容，中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變，開放的大門只會愈來愈大。

他亦介紹了二十大報告中涉及「一國兩制」的重要內容，強調將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針等內容寫入黨章，彰顯了共產黨全面準確貫徹「一國兩制」方針的堅定決心和信心，而報告系統闡述堅持和完善「一國兩制」的新理念、新思想、新戰略，為香港朝著正確方向前進點亮「引航燈」，為香港實現良政善治提供「金鑰匙」。

劉光源籲外國在港人士，更加客觀全面了解中國共產黨的執政理念和中國的未來發展方向，更加全面準確理解「一國兩制」方針，對香港發展堅定信心，做「一國兩制」事業的支持者、香港繁榮穩定的促進者、中國和香港真實故事的講述者。

HKET APP健康台更多都市疾病影片： https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載： https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸