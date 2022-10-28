【孕婦肥胖】美國研究證媽媽孕期增重逾40磅　女兒18歲後肥胖機率高兩倍

▲ 美國研究證媽媽孕期增重超40磅，女兒18歲後肥胖機率高出兩倍。

肥胖基因有可能遺傳自媽媽！美國曾有研究顯示，女兒長大成人的身材肥瘦受媽媽影響，影響因素是媽媽在懷孕時增重了多少，即女兒「肥底瘦底」受母親控制。可知道，準媽媽在懷孕期間也要好好控制體重，以為狂食增磅讓胎兒有足夠的營養是誤解，孕婦過重對自己及BB的健康都有影響，要多加注意！

美國北卡羅來納大學教堂山分校（University of North Carolina at Chapel Hill）是一所研究型大學，該校醫學院婦產科醫學博士Alison Stuebe曾發表一項研究，有關媽媽孕期增加的體重影響女兒出現肥胖的機率，博士分析了超過24,000對母女的數據，發現母親懷孕時愈重，女兒將來肥胖的可能性就愈大。

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孕期增重逾40磅 女兒肥胖機率增

如果孕婦體重增加15至19磅，屬正常範圍，其女兒患肥胖症的風險最低，而孕婦在整個懷孕期間重超過40磅，即過重，女兒18歲後肥胖機率比前者高出兩倍。不過，孕媽媽的體重增加很少亦不好，如果孕婦在孕期體重增加屬過少，即少於10磅，女兒在18歲時肥胖的機率也會增加1.5倍。即孕婦增重過少或過多同樣會增加女兒將來肥胖的機率。

醫學博士依研究數據結果，建議媽媽在懷孕期間要好好控制體重，不但是為了自己健康，也同時為了胎兒著想。

孕期理想體重表

據本港衞生署家庭健康服務資料，懷孕期間需要飲食均衡、保持適量活動，維持體重適當增長。懷孕初期3個月體重增加較少，約0.5至2公斤（1.1至4.4磅）；懷孕第4個月開始，每星期平均增加約0.4至0.5公斤（即約0.88至1.1磅）。

懷孕期的體重增加多少才是合適，要視乎懷孕前的體重指數（BMI）。BMI即是：懷孕前的體重（公斤）÷身高（米）÷身高（米）。可參考以下婦女懷有一位BB的孕期理想體重表︰

懷孕前的體重指數（BMI） 建議懷孕時體重增加 低於19.0 13至16.7公斤（28.6至36.8磅） 19.0至23.5 11至16.4公斤（24.2至36.1磅） 高於23.5 7.1至14.4公斤（15.6至31.7磅）

如果婦女懷孕期體重增加過多，或有損自身及嬰兒健康。孕婦方面，容易引致妊娠糖尿病、妊娠高血壓、分娩困難和增加剖腹生產機會，以及產後難以回復原來體重，若持續過重會容易患上糖尿病、血壓高、心臟病等。對於嬰兒方面，容易引致新生兒低血糖症、巨嬰症和相關的併發症等，待成年時出現肥胖、糖尿病、高血脂、高血壓、心腦血管疾病的風險。

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責任編輯︰王明芳