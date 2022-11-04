【專注力】港男記性差工作常犯錯不停轉工 醫生揭患成人專注力不足

▲ 成年人的專注力不足或過度活躍的問題比較千變萬化。

在會診期間，筆者曾經遇上一位成年人患者，他主要的問題是記性差，辦公時經常犯錯，容易感到不耐煩和發脾氣，不停轉換工作。他也曾經見過數位醫生，被斷定患有情緒病，雖然試了不同的抗抑鬱藥，可惜情況並沒有任何改善。筆者最後發現他所謂的記性不好其實是專注力不足，而暴躁和不耐煩其實是衝動的一種表達，再小心回顧他讀書時期的表現，才發現他患有成人專注力不足/過度活躍症。

成人專注力不足/過度活躍症 (Adult Attention-deficit Hyperactivity Disorder, ADHD)，簡稱成人ADHD，這個名字對很多讀者來說可能是非常陌生，其實成人ADHD可說是青少年ADHD的延續。研究指出ADHD 與腦內的化學傳遞物質多巴胺和去甲腎上腺素的失調有關，而超過一半青少年ADHD的症狀會延續到成年人，那麼為何成人ADHD比較難發現？

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首先部份成年人可能在讀書時候已經出現專注力不足和過度活躍的問題，很可惜在八九十年代，這個診斷在香港未被普及，因此很多家長和老師都未能及早察覺或關注這個問題。換言之，部份成年人可能在讀書時期已經患有ADHD，但當時沒有接受恰當的診斷和治療，然後專注力不足的問題一直伸延到成年時期。

另一方面，ADHD比較容易在青少年時確診，因為青少年的問題主要集中發生在學校或家庭裏面，但由於成年人不用上學，因此他們的問題可能會浮現在不同的層面或領域，例如工作上、人際關係上、財政管理上和照顧身體健康方面。換言之，成年人的專注力不足或過度活躍的問題比較千變萬化。

可喜的是，成年人的病識感和自我察覺能力都比青少年高，如果成年人察覺自己也有專注力的問題或過度活躍的現象，也應盡早尋求專業意見作出評估。治療方面，其實成人ADHD和青少年的ADHD非常相似，除了可以選用藥物治療，例如中樞神經刺激劑 (stimulant) 和非中樞神經刺激劑 (non-stimulant)，還可以選擇接受不同的治療，當中包括認知行為治療、靜觀療法或職業治療，從而去改善一直困擾着患者不同領域的問題！

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