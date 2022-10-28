【康泰清盤】工會感可惜及無奈　冀政府提供支援保業界人材

▲ 康泰旅行社資不抵債擬啟動清盤。（陳靜儀攝）

康泰旅行社擬啟動自動清盤，四個旅遊業工會表示，對事件感可惜及無奈，又指政府實施「0+3」後，只有極少旅行社有極少線路有團開辦，大部份旅行社及領隊仍然無工開，入境遊更是一團都沒有，令入境遊旅行社及導遊全無工開，政府能為業界及從業員提供支援，保存業界人材。

香港旅遊業僱員總會、香港專業導遊總工會、香港外遊領隊協會、及香港旅遊業導師協會聯合發稿，稱知悉康泰因資不抵債，終要啟動清盤程序，對此感到可惜及無奈。四個工會續指，希望康泰能做好員工的遣散善後工作，並呼籲員工如有任何問題，可與工會聯繫（28772388）。

工會又提到，自從政府公布實施0+3，社會上紛紛報導旅遊業開始復甦，但現實是只有極少的旅行社有極少線路有團開辦，且團量及每團人數比以往都是大幅減少。而現時絕大部份的旅行社及領隊均無工開，入境遊更是一團都沒有，入境遊旅行社及導遊全無工開。

工會指，社區疫苗中心陸續關閉，令一批從業員失去臨時職位，而本地綠色遊對業界幫助有限，其他旅遊項目如郵輪公海遊未能開辦，業界及從業員仍處於水深火熱，希望政府能為業界及從業員提供支援，保存業界人材。

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責任編輯：江麗盈