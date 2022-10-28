  • 25°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 19:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【康泰清盤】工會感可惜及無奈　冀政府提供支援保業界人材

社會 18:49 2022/10/28

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

康泰旅行社資不抵債擬啟動清盤。（陳靜儀攝）

康泰旅行社擬啟動自動清盤，四個旅遊業工會表示，對事件感可惜及無奈，又指政府實施「0+3」後，只有極少旅行社有極少線路有團開辦，大部份旅行社及領隊仍然無工開，入境遊更是一團都沒有，令入境遊旅行社及導遊全無工開，政府能為業界及從業員提供支援，保存業界人材。

香港旅遊業僱員總會、香港專業導遊總工會、香港外遊領隊協會、及香港旅遊業導師協會聯合發稿，稱知悉康泰因資不抵債，終要啟動清盤程序，對此感到可惜及無奈。四個工會續指，希望康泰能做好員工的遣散善後工作，並呼籲員工如有任何問題，可與工會聯繫（28772388）。

工會又提到，自從政府公布實施0+3，社會上紛紛報導旅遊業開始復甦，但現實是只有極少的旅行社有極少線路有團開辦，且團量及每團人數比以往都是大幅減少。而現時絕大部份的旅行社及領隊均無工開，入境遊更是一團都沒有，入境遊旅行社及導遊全無工開。

工會指，社區疫苗中心陸續關閉，令一批從業員失去臨時職位，而本地綠色遊對業界幫助有限，其他旅遊項目如郵輪公海遊未能開辦，業界及從業員仍處於水深火熱，希望政府能為業界及從業員提供支援，保存業界人材。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：江麗盈

相關文章

【康泰清盤】積金局揭康泰遲交供款　另拖欠3名員工供款　金額總數涉2萬元
今日 18:34
【康泰清盤】積金局揭康泰遲交供款　另拖欠3名員工供款　金額總數涉2萬元
【康泰清盤】母公司指康泰資不抵債　董事會已通過啟動自動清盤程序
今日 16:40
【康泰清盤】母公司指康泰資不抵債　董事會已通過啟動自動清盤程序
【康泰清盤】藝人鄭裕玲曾任廣告代言人10年　多個經典廣告推東南亞團
今日 17:26
【康泰清盤】藝人鄭裕玲曾任廣告代言人10年　多個經典廣告推東南亞團
【康泰清盤】設專門郵箱讓受影響員工電郵履歷 東瀛遊：為旅遊業挽留人才
今日 18:16
【康泰清盤】設專門郵箱讓受影響員工電郵履歷 東瀛遊：為旅遊業挽留人才
【康泰清盤】特設電郵優先處理康泰員工履歷　東瀛遊禤國全：盼挽留旅遊業界人才
今日 19:00
【康泰清盤】特設電郵優先處理康泰員工履歷　東瀛遊禤國全：盼挽留旅遊業界人才
【老牌旅行社】康泰旅行社被指不敵疫情面臨清盤　發言人澄清現時沒清盤
17:51 2022/10/26
【老牌旅行社】康泰旅行社被指不敵疫情面臨清盤　發言人澄清現時沒清盤
【0+3】姚柏良︰不排除更多旅行社關閉門市　倡讓黃碼旅客獨立用膳及進入主題樂園等
11:47 2022/10/27
【0+3】姚柏良︰不排除更多旅行社關閉門市　倡讓黃碼旅客獨立用膳及進入主題樂園等

你可能感興趣

【康泰清盤】積金局揭康泰遲交供款　另拖欠3名員工供款　金額總數涉2萬元
今日 18:34
【康泰清盤】積金局揭康泰遲交供款　另拖欠3名員工供款　金額總數涉2萬元
【康泰清盤】母公司指康泰資不抵債　董事會已通過啟動自動清盤程序
今日 16:40
【康泰清盤】母公司指康泰資不抵債　董事會已通過啟動自動清盤程序
【康泰清盤】藝人鄭裕玲曾任廣告代言人10年　多個經典廣告推東南亞團
今日 17:26
【康泰清盤】藝人鄭裕玲曾任廣告代言人10年　多個經典廣告推東南亞團
康泰旅行社 職場文化 疫苗 導遊 郵輪 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
15:55 2022/10/27
【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫
20:27 2022/10/27
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫