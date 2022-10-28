【就是青春】洪韻騏被批評哭成淚人　關心妍：表演可以人性化多啲

▲ 洪韻騏（右）哭成淚人。

的HOY TV選秀節目《就是青春》明晚（10月29日）播出的第4集節目內，參賽者將進行第二輪淘汰賽，節目邀得關心妍，聯同「YOUnion」團長陳柏宇一同擔任「星級樂迷」，點評參賽者的表演及分享寶貴意見。

當中有「炎明熹勁敵」之稱的洪韻騏（Wincy）上集以「超高海豚音」震懾全場，但卻未得網民歡心，有網民指她唱歌好難聽，今集Wincy再上陣，對於網民的批評，直言信心大受打擊，節目受訪期間更哭成淚人。

▲ 洪韻騏

陳柏宇扶一把

大熱參賽者Wincy代表所屬隊伍打頭陣出場，獻唱衛蘭歌曲《穿花蝴蝶》。

期間因為上集演出後被網民批評的她，出場前表示沒有信心，她表示：「睇到有啲觀眾話我唱得好難聽，因為我一直覺得自己唱歌唔係難聽，所以先參加呢個比賽，但而家聽到有人咁樣講，覺得可能係咪一直冇人同我講（唱歌難聽），所以希望依次可以再做好啲。」

話畢後，洪韻騏即爆喊哭成淚人，在旁的歌唱老師聞言表示心痛：「見佢自信愈來愈低落。」

信心受挫的Wincy今回獻唱完《穿花蝴蝶》後，「星級樂迷」關心妍指對方演出欠人性化，她說：「覺得你（洪韻騏）好有技巧，依隻歌亦好難唱，覺得你係拿揑到（首歌）嘅，但希望可以表演可以人性化多啲。你未俾到依隻歌嘅意思同故事俾我，我覺得你可以再放啲，比返多啲人性嘅感覺。」

不過另一位「星級樂迷」陳柏宇就不同意關心妍說法：「唔認同人性唔人性，唔太明白，反而覺得首歌嘅大細聲、高低音設計得好好。」

▲ （左起）劉庭君)、陳心余、張鈊貽

關心妍：好有女團feel

此外，由張鈊貽（VALC）、陳心余（Wuba）、劉庭君（Midori）以「女團」形式上陣跳唱羅志祥歌曲《撐腰》，以全新曲風演釋，期間三人又跳又唱，感染至場外觀賽的參賽者。

3人表演後大獲好評，場外的曾樂彤即對鏡頭直指更感動到大喊：「就算無投票，（喺我心目中）贏咗喇，贏晒！」葉巧琳亦大讚：「好睇、（跳舞）好齊、和音準！」陳柏宇則於現場大讚：「正呀，好過癮，總之好好睇，真係無乜野想挑剔。」

「星級樂迷」關心妍亦表示好喜歡：「一開始已經好有power，特別係Midori把聲懾住咗我，你哋3個又好enjoy個舞台，好有女團嘅feel！」

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