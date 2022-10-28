【強制檢測】40處納強檢 將軍澳都會駅、寶明苑、天水圍嘉湖山莊、小西灣藍灣半島上榜
社會 18:57 2022/10/28
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月22日至10月28日期間，曾身處40個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月29日或30日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點
- 秀茂坪秀茂坪邨秀義樓
- 屯門欣田邨喜田樓
- 秀茂坪寶達邨達欣樓
- 九龍城啟晴邨賞晴樓
- 屯門澤豐花園澤富樓
- 油塘鯉魚門邨鯉生樓
- 天水圍天頌苑頌畫閣
- 沙田小瀝源路70號怡景閣
- 鰂魚涌英皇道1048號益發大廈
- 將軍澳寶明苑寶松閣
- 上水天平邨天朗樓
- 長沙灣蘇屋邨百合樓
- 旺角海富苑海寧閣
- 筲箕灣耀東邨耀興樓
- 大埔寶雅苑逸和閣
- 將軍澳昭信路6號顯明苑
- 鴨脷洲深灣軒1座
- 大圍美城苑暉城閣
- 鴨脷洲海怡半島美華閣
- 長沙灣麗翠苑麗柏閣
- 屯門湖景邨湖暉樓
- 黃大仙黃大仙上邨耀善樓
- 粉嶺華明邨富明樓
- 柴灣藍灣半島8座
- 半山區羅便臣道70號雍景臺2座
- 天水圍天頌苑頌臺閣
- 元朗馬田路88號華翠豪園2座
- 沙田穗禾苑慶安閣
- 觀塘鯉安苑鯉怡閣
- 慈雲山慈正邨正暉樓
- 將軍澳都會駅城中駅7座
- 屯門華都花園2座
- 赤柱馬坑邨迎馬樓
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 東涌滿東邨滿泰樓
- 柴灣杏花邨 28 座
- 沙田愉城苑城昌閣
- 沙田愉城苑城康閣
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居 3座
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居 2座
- 何文田愛民邨保民樓
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：李榮忠