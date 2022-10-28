【強制檢測】40處納強檢　將軍澳都會駅、寶明苑、天水圍嘉湖山莊、小西灣藍灣半島上榜

▲ 40處納強檢，將軍澳都會駅、寶明苑、天水圍嘉湖山莊、小西灣藍灣半島上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月22日至10月28日期間，曾身處40個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月29日或30日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

秀茂坪秀茂坪邨秀義樓

屯門欣田邨喜田樓

秀茂坪寶達邨達欣樓

九龍城啟晴邨賞晴樓

屯門澤豐花園澤富樓

油塘鯉魚門邨鯉生樓

天水圍天頌苑頌畫閣

沙田小瀝源路70號怡景閣

鰂魚涌英皇道1048號益發大廈

將軍澳寶明苑寶松閣

上水天平邨天朗樓

長沙灣蘇屋邨百合樓

旺角海富苑海寧閣

筲箕灣耀東邨耀興樓

大埔寶雅苑逸和閣

將軍澳昭信路6號顯明苑

鴨脷洲深灣軒1座

大圍美城苑暉城閣

鴨脷洲海怡半島美華閣

長沙灣麗翠苑麗柏閣

屯門湖景邨湖暉樓

黃大仙黃大仙上邨耀善樓

粉嶺華明邨富明樓

柴灣藍灣半島8座

半山區羅便臣道70號雍景臺2座

天水圍天頌苑頌臺閣

元朗馬田路88號華翠豪園2座

沙田穗禾苑慶安閣

觀塘鯉安苑鯉怡閣

慈雲山慈正邨正暉樓

將軍澳都會駅城中駅7座

屯門華都花園2座

赤柱馬坑邨迎馬樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

東涌滿東邨滿泰樓

柴灣杏花邨 28 座

沙田愉城苑城昌閣

沙田愉城苑城康閣

天水圍嘉湖山莊樂湖居 3座

天水圍嘉湖山莊樂湖居 2座

何文田愛民邨保民樓

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責任編輯：李榮忠