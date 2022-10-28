  • 25°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 19:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】40處納強檢　將軍澳都會駅、寶明苑、天水圍嘉湖山莊、小西灣藍灣半島上榜

社會 18:57 2022/10/28

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

40處納強檢，將軍澳都會駅、寶明苑、天水圍嘉湖山莊、小西灣藍灣半島上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月22日至10月28日期間，曾身處40個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月29日或30日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 秀茂坪秀茂坪邨秀義樓
  • 屯門欣田邨喜田樓
  • 秀茂坪寶達邨達欣樓
  • 九龍城啟晴邨賞晴樓
  • 屯門澤豐花園澤富樓
  • 油塘鯉魚門邨鯉生樓
  • 天水圍天頌苑頌畫閣
  • 沙田小瀝源路70號怡景閣
  • 鰂魚涌英皇道1048號益發大廈
  • 將軍澳寶明苑寶松閣
  • 上水天平邨天朗樓
  • 長沙灣蘇屋邨百合樓
  • 旺角海富苑海寧閣
  • 筲箕灣耀東邨耀興樓
  • 大埔寶雅苑逸和閣
  • 將軍澳昭信路6號顯明苑
  • 鴨脷洲深灣軒1座
  • 大圍美城苑暉城閣
  • 鴨脷洲海怡半島美華閣
  • 長沙灣麗翠苑麗柏閣
  • 屯門湖景邨湖暉樓
  • 黃大仙黃大仙上邨耀善樓
  • 粉嶺華明邨富明樓
  • 柴灣藍灣半島8座
  • 半山區羅便臣道70號雍景臺2座
  • 天水圍天頌苑頌臺閣
  • 元朗馬田路88號華翠豪園2座
  • 沙田穗禾苑慶安閣
  • 觀塘鯉安苑鯉怡閣
  • 慈雲山慈正邨正暉樓
  • 將軍澳都會駅城中駅7座
  • 屯門華都花園2座
  • 赤柱馬坑邨迎馬樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 東涌滿東邨滿泰樓
  • 柴灣杏花邨 28 座
  • 沙田愉城苑城昌閣
  • 沙田愉城苑城康閣
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居 3座
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居 2座
  • 何文田愛民邨保民樓

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【康泰清盤】特設電郵優先處理康泰員工履歷　東瀛遊禤國全：盼挽留旅遊業界人才
今日 19:00
【康泰清盤】特設電郵優先處理康泰員工履歷　東瀛遊禤國全：盼挽留旅遊業界人才
【最新疫情】今日新增5,656宗確診　居油尖旺打2針27歲女染BQ.1.1
今日 16:55
【最新疫情】今日新增5,656宗確診　居油尖旺打2針27歲女染BQ.1.1
【癌症殺手】疫情下本港新症近20年首下跌　女性患癌首超男性
今日 16:54
【癌症殺手】疫情下本港新症近20年首下跌　女性患癌首超男性

你可能感興趣

【康泰清盤】特設電郵優先處理康泰員工履歷　東瀛遊禤國全：盼挽留旅遊業界人才
今日 19:00
【康泰清盤】特設電郵優先處理康泰員工履歷　東瀛遊禤國全：盼挽留旅遊業界人才
【最新疫情】今日新增5,656宗確診　居油尖旺打2針27歲女染BQ.1.1
今日 16:55
【最新疫情】今日新增5,656宗確診　居油尖旺打2針27歲女染BQ.1.1
【癌症殺手】疫情下本港新症近20年首下跌　女性患癌首超男性
今日 16:54
【癌症殺手】疫情下本港新症近20年首下跌　女性患癌首超男性
疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 強制檢測

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
15:55 2022/10/27
【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫
20:27 2022/10/27
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫