【黑豹2：瓦干達萬歲】入場前4大備忘　MCU第4階段壓軸之作

▲ 《黑豹2：瓦干達萬歲》

MARVEL電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）將於11月9日上映，入場前有4大備忘要注意

1.MCU第4階段壓軸作

Marvel Studios《黑豹》於2018年為MCU 10週年打響頭炮，橫掃全球票房高達13億美元，在國際權威影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）新鮮度至今仍有96%的超高分。

而今次《黑豹2：瓦干達萬歲》則為MCU第4階段壓軸作，相信劇情對未來MCU走向有關鍵影響。

2.向永遠的王者最後致敬

飾演黑豹/瓦干達國王鐵查拉的男星查特域保斯韋曼（Chadwick Boseman）在兩年前因病離世。

在戲內戲外，查特域都留下了不滅的光輝軌跡。今次，瓦干達將向黑豹送上作最崇高的最後致敬。

3.神秘海底部族登場

今集劇情講國王駕崩，新仇舊敵乘虛而入，瓦干達面對空前危機……

鐵查拉的天才科學家妹妹舒妮全力研發最新強力武器，迎戰強勢登場的神秘海底精銳部族塔牢金。

4.海陸空大激戰

《黑豹2：瓦干達萬歲》繼續由導演賴恩古格勒（Ryan Coogler）執導，今集情節涉及場景包括穿梭瓦干達、塔牢金（Talokan）以及美國波士頓，觸法海陸空大激戰。

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