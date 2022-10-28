【塌天秤意外中喪夫】 癌症四期須削長髮　遺孀報名賣旗活動盼助同路人

▲ ▲ 秀茂坪安達臣道近安泰邨一地盤內，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下，擊中現場多個貨櫃辦公室。（曾秋文攝）

秀茂坪安達臣道地盤早前發生天秤倒塌事故，釀3死6傷，其中41歲死者許文明遺下患末期乳癌的太太及兩名年幼女兒。工業傷亡權益會曾呼籲市民捐款幫助，她亦主動停收捐款，望將心意轉予其他有需要的人。事情過去逾月，許文明太太再發親筆信指自己已經開始安然日常生活，並報名參與工權會的買旗籌款活動，希望幫助同路人。

信中，許文明太太這樣寫道：

意外突然得讓人懷疑是幻覺，如果不是有工權會由意外第一天就開始的援助和指引，我的家庭不會那麼快找回現實生活的路徑。如今我們已經開始安然的日常生活，雖然之後仍有許多事務等待處理，會裡各位姑娘的專業支持都讓我們更有信心去面對。我們一起支持工權會賣旗籌款，讓遇到工傷意外的家庭都得到及時幫助。 ——許文明太太

▲ 許文明太太的親筆信。（工權會提供）

天秤倒塌事故發生後，工權會亦曾發起捐款活動，大量市民踴躍捐款希望幫助遺孀及一對子女渡過難過，惟事發後4日，她就透過工權會表示感謝社會各界支持和捐助，但呼籲大家暫時不用再捐款給他們，又指社會上仍有很多有困難的人，可將心意轉給其他有需要的人。

我們家庭已暫時得到許多的資源，我知道社會上仍有很多有需要有困難的人，大家都好不容易，我不希望資源都集中在我這個家庭上，其他人或因沒有被關注到所以未得到支援。另外，我很希望幫助我家庭的人都量力而為，真的不希望因為捐助而影響到他們的生活，大家都很不容易。再次衷心感謝大家。

——許文明太太

▲ 相片中可以看到許文明的遺孀已經將長髮剃去。（麥美娟facebook圖片）

政及青年事務局長麥美娟與工聯會立法會議員曾探望許文明的太太，從當時的相片可見，許太因要接受化療，已將長髮剃去。

香港每年都會發生約200宗工作期間死亡的案件，家屬事後不止要面對摯親離的哀痛，更或面對突然失去家庭支柱帶來的經濟壓力。工業傷亡權益會將於12月10日（星期六）舉行2022全港賣旗日，並將所籌款項全數投放於維持對職業傷病者及殉職者遺屬的支援服務，以及職業安全健康教育推廣的工作上。

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記者：袁澍