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【虛假說明】海關檢542個懷疑附虛假商品說明電熱水壺　拘2男包括供應商男董事

社會 19:33 2022/10/28

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海關檢542個懷疑附虛假商品說明電熱水壺，拘2男包括供應商男董事。（政府新聞處）

香港海關昨日（27日）從一間連鎖電器零售商及其供應商檢獲542個懷疑附有虛假商品說明的電熱水壺，市值約8萬元，2人被捕。

海關早前接獲舉報，從一間連鎖電器零售商所購買的一款標示為「SUS 304」不鏽鋼的電熱水壺，懷疑其實際材質與聲稱不符。跟進調查後，海關人員從該零售商試購該款電熱水壺，並把樣本送往認可檢測所檢驗，結果顯示其並非「SUS 304」不鏽鋼，與聲稱不符。

海關遂於昨日採取執法行動，從該零售商的各分店和貨倉，以及其供應商的貨倉，檢獲案中懷疑附有虛假商品說明的電熱水壺。行動中拘捕零售商一名30歲男經理及供應商一名63歲男董事。

海關提醒商戶遵守《商品說明條例》的規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶。

根據《條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：李榮忠

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